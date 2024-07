Режисьорът Александър Пейн с почетна награда от кинофестивала в Сараево

Като признание за изключителния му принос към филмовото изкуство режисьорът, сценарист и продуцент Александър Пейн ще получи наградата "Почетно сърце на Сараево" на 30-ия кинофестивал в Сараево.

"Чувствам, че е правилно да наградим Александър Пейн с "Почетното сърце на Сараево" не само защото той обича Сараево, но и защото в центъра на всичките му истории са хора с големи сърца. Като режисьор, който притежава забележителна способност да съчетава хумор и острота, той е оставил незаличима следа в съвременното кино. Неговото проницателно разказване на истории и набитото му око за човешките емоции продължават да вдъхновяват режисьори по целия свят", казва Йован Марянович, директор на кинофестивала в Сараево.

На 30-ия кинофестивал в Сараево Пейн ще проведе и майсторски клас, който е уникална възможност за интересуващите се от кино да научат от него за филмовата продукция, режисурата, сценария и други ключови аспекти от кариерата му. Освен това той ще представи специална прожекция на своята драма от 2004 г. "Отбивки". Филмът беше оценен от критиците, имаше пет номинации за "Оскар" и спечели наградата за най-добър адаптиран сценарий. В Сараево с Пейн ще бъде и дългогодишният му сътрудник Джим Тейлър.

This year our Honorary Heart of Sarajevo will also be received by screenwriter, director, producer and Oscar winner Alexander Payne!



