Шон Пен напусна Украйна и влезе в Полша пеша

61-годишният американец написа в социалните мрежи, че заедно с двама свои колеги са вървели километри до границата с Полша, след като изоставили колата си край пътя.

"Почти всички коли бяха само с жени и деца, повечето бяха видимо без никакъв багаж, а колата е единственото ценно нещо, което притежават", заяви режисьорът. Не става ясно защо се е наложило със спътниците му да изоставят автомобила си.

Говорителят му Мара Бъксбаум от Лос Анджелис е съобщила пред "Ройтерс", че режисьорът успешно е напуснал Украйна. Тя обаче не е отговорила на останалите въпроси, като например къде се намира Пен в момента.

Американецът беше в Киев, когато Русия започна военната атака срещу Украйна. Двукратният носител на "Оскар" беше заснет да присъства на правителствена пресконференция в Киев и можеше да бъде видян да се среща с Володимир Зеленски във видеоклип, публикуван в официалния акаунт на украинския президент в Instagram.

For those who are paying attention to Ukraine, but know little about it’s recent history or people, please see the documentary “Winter On Fire”. pic.twitter.com/sYI1bYNZ6B