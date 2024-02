София Филм Фест разкрива първите 6 заглавия от Международния конкурс

Още: Георги Тодоров-Жози е първият художник с Наградата на София на София Филм Фест

Първите шест заглавие от международния конкурс

Кадър от "Сухо", снимка: Арт Фест

Определени като "новите майстори на мексиканското кино" от "IndieWire", сценаристите, режисьори и продуценти Астрид Рондеро и Фернанда Валадес представиха най-новата си съвместна творба "Сухо" (Мексико-Франция-САЩ) в програмата на фестивала Сънданс през януари и спечелиха Голямата награда на журито в конкурса за международно игрално кино. Рондеро и Валадес разказват за едно момче на име Сухо, останало сирак в света на възрастните и израснало под сянката на насилието – неизменна част от ежедневието в наркокартела. Постепенно младежът открива, че надали ще успее да избегне съдбата на баща си. "Сухо" е изпълнен с чувствителност и поетичност, с деликатен усет към трагичната орис на родените в бедност, на които често е отказано правото да избират своя житейски път.

Кадър от "Хория", снимка: Арт Фест

Румънската режисьорка Анна-Мария Команеску е автор на четири късометражни филма, като последният от тях – "Мъртвата котка", участва в програмата на фестивала в Солун миналата година. Пълнометражният дебют на Команеску е "Хория" - копродукция между Румъния, България (Росица Вълканова/Клас Филм) и Сърбия, а едноименният главен герой в нея е буен тийнейджър, който поема на пътешествие със стария мотор на баща си, легендарната румънска марка Мобра, на среща с любимата си. По пътя към Хория се присъединява привлекателната и предизвикателна 13-годишна Стела и изненадващо и за двамата, те се сприятеляват.

Кадър от "Отвъд мъглата", снимка: Арт Фест

"Отвъд мъглата" на младия японски автор Дайчи Мурасе пренася зрителите в едно тихо японско селце. В тази интересна в миналото туристическа дестинация живее 12-годишната Ихика, а нейното семейство в продължение на няколко поколения се грижи за една страноприемница. Оцеляването на този специфичен семеен бизнес се оказва в опасност, когато дядото изчезва и за момичето и майка ѝ настъпва време за промяна. Сценарист и режисьор на своя пълнометражен дебют, с изпълнителен продуцент легендата Наоми Кавасе, Мурасе учи режисура в Киото, а първият му късометражен филм "Forget But" е прожектиран в паралелната късометражна програма на кинофестивала в Кан през 2019 г.

Кадър от "Вълните на морето са жени", снимка: Арт Фест

Родена и израснала в Истанбул, турската режисьорка Аслъхан Юналдъ живее в САЩ от 18-годишна, учи в Йейл и Нюйоркския университет. Тя е сценарист на доку-драмата "Young Wrestlers", чиято премиера е на Берлинале 2016 и режисьор на документалния филм "Overdrive: Istanbul in the New Millennium". Нейният пълнометражен игрален дебют е "Вълните на морето са жени" (Турция) – изпълнен с напрежение трилър, чието основно действие се развива на яхта върху лазурните вълни на Егейско море. Млада жена се завръща в Турция със съпруга си американец – целта е семейна среща с разведените ѝ родители и по-малката ѝ сестра, с която не общуват отдавна. Това пътуване по вода е последен шанс за възрастния баща, дисидент-журналист с присъда, да се сближи отново с дъщерите си.

Кадър от "Тихата прислужница", снимка: Арт Фест

След два късометражни филма сценаристът и режисьор Мигел Фаус представя "Тихата прислужница" (Испания). Той има магистърска степен, специалност Кино от филмовото училище в Лондон, работил е като киножурналист за списанията "Jot Down" и "Miradas de Cine". Дебютният му филм разказва за неусетната промяна в една млада колумбийка, хванала се на работа в имението на испански богаташи – тя следва стриктно инструкциите за дискретност, но постепенно ѝ става ясно, че може да намери свой собствен начин как да се наслаждава на лятото...

Кадър от "Всичко за семейство Левкович", снимка: Арт Фест

Със сериозен опит като режисьор на десет късометражни и телевизионни филми и като сценарист на пет от тях, пълнометражният дебют на Адам Брейер "Всичко за семейство Левкович" (Унгария) е история за възрастен треньор по бокс, който намира общ език с всички, с изключение на собствения си син. След дълга раздяла ги събира смъртта на жена му и става ясно колко е трудно да се постигне жадуваният от всички баланс в общуването между различните поколения в това семейство, част от които следват стриктно еврейските религиозни традиции.