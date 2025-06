"Владимир (Путин) ми се обади и каза: "Мога ли да ти помогна с Иран?". Отговорих: "Не, нямам нужда от помощ с Иран, имам нужда от помощ с теб". Думи на американския президент Доналд Тръмп в Air Force One, на път за Хага и срещата на върха на НАТО, която приключва днес, 25 юни.

Тръмп пак изрази надежда, че ще има споразумение с Русия, за да има мир в Украйна.

On Air Force One en route to The Hague NATO summit, Trump says: “We solved the Israel-Iran issue, now we’re heading to solve a new set of problems.”



Asked about Zelensky: “Maybe we’ll meet. I’ll ask how he’s doing. It’s a tough spot he never should’ve been in.” On Russia: “Putin… pic.twitter.com/c9KuAp6gWL