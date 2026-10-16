Нали казахте на Зеленски да спре с руските рафинерии: Тръмп сви перките в тв интервю (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски "не е добър човек за работа с нас, Байдън му даде стотици милиарди долари". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в поредно интервю - този път пред Newsmax. По-интересното е, че думите дойдоха в отговор на конкретен въпрос: Мислех, че казахте на Зеленски да спре ударите по руските рафинерии, какво стана? Още вчера украинският президент каза, че страната му подновява ударите си срещу руските рафинерии, защото Русия не спазва обявеното от Тръмп "енергийно примирие", а руското военно министерство потвърди по-късно, че е имало пореден удар - срещу Рязанската рафинерия - ОЩЕ:

Абсолютно нагло и лъжливо, какъвто е стилът му (например за Ормузкия проток повтори поне 100 пъти, че САЩ го контролират, а всеки ден и досега UKMTO - специализираното комуникационно звено на Британските кралски военноморски сили докладва за обстрел и удари по танкери там), Тръмп обяви, че щяло да има в крайна сметка споразумение между Русия и Украйна, обаче Зеленски не искал да го сключи. И това при предложение, че многократно, още от 2022 година, Зеленски предлага различни варианти за мир - проблемът и на Тръмп, и на руския диктатор Владимир Путин е, че украинският президент не желае да подпише капитулация на Украйна - ОЩЕ: ОБЗОР за дебели глави с исторически тв призив: "Тръмп, помогни на Зеленски да победи модерния Хитлер" (ВИДЕО)

"Не съм голям фен на Зеленски - те (кои са "те") унищожиха тази страна (Украйна)", продължи Тръмп, след като призна, че Зеленски казвал, че иска споразумение, но го направи с тон на внушение, че всъщност не било така (бел. ред. - всеки може да чуе този отрязък от записа по-долу). Американският президент все пак уточни - "те", с Барак Обама, предали Крим и оттам се тръгнало. През 2014 година Зеленски не беше президент, не беше и политик - той стана президент на Украйна 5 години по-късно! А Тръмп пак повтори уникалните си клишета - Путин мразел Зеленски, Зеленски мразел Путин, като имало такава омраза, много било трудно да има споразумение; войната щяла да е много по-бърза, обаче някой си руски генерал, който явно не е много добър генерал, накарал руските танкове да свият през полето, вместо да минат по пътя. "Би трябвало войната да свърши скоро - но е по-трудно да преговаряш със Зеленски, отколкото с Путин", подчерта Доналд Тръмп:

Trump on Zelensky: Zelensky is not a good guy for us to deal with. They're not going to settle with Zelensky. He doesn't want to settle. He says he wants to settle, but he doesn't. I'm not a big fan of Zelensky. They've destroyed Ukraine. https://t.co/NeM3b7cOGS — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Все пак Тръмп каза и нещо вярно за Крим - че е украинска земя (най-ценната), макар и да си мисли, че полуостровът е обкръжен от четири страни от океанска вода (?!?!?!):

🚨 Wait a minute. Trump actually said Crimea is Ukrainian! "Crimea is the most valuable part, by far, of Ukraine," the US president acknowledged in an interview in which he also had plenty of nice things to say about Putin. Well, at least he got something right! — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Внушения против Зеленски - той е виновен за войната, не Путин

Тръмп продължи да се прави на миротворец - загивали месечно по 25 000 руски войници, сега вече по 32 000, а Зеленски стрелял по руските рафинерии и така само вдигал цената на горивата по света - имало толкова много други цели в Русия, които да се поразяват. Ударите по руските рафинерии на украинците според Тръмп са "позор", защото, по негово мнение, оскъпяват горивата за цял свят (бел. ред. - а Ормузкият проток, който е затворен заради войната му с Иран, явно не, макар цял свят да казва точно това) "Мисля, че Зеленски е там от дълго време, време е за него ... - гледах интервю на млада жена от Украйна (бел. ред. - Тръмп не казва нито в коя медия е това интервю, нито коя е жената) и тя каза: "Президентът Зеленски унищожи нашата държава. Президентът Зеленски отне мъжете ни. Мъжете ни нямат крака, нямат ръце. Нашите мъже, в много случаи, са в психиатрични заведения или са мъртви" - ОЩЕ: Рейтингът на Тръмп на рекордно ниско ниво, проучване дава предимство на демократите преди междинния вот

Trump on Ukraine: I watched an interview of a young woman the other day from Ukraine. And she said, "President Zelensky has destroyed our country. President Zelensky has taken our men away from us. Our men have no legs, no arms. Our men, in many cases, are in mental institutions, or they're dead." https://t.co/3uAxTXNfbt — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

На Тръмп му беше напомнено, че Зеленски е казал - избори в Украйна за президент може да има при 2 месеца пълно спиране на огъня от руска страна. Отговорът на Кремъл на това е ясен - даваме 1 ден. Тръмп не обелва дума за този цинизъм - вместо това американският президент каза: "Нужни са избори (в Украйна). Няма никой, който да ми казва, че хората в Украйна са доволни, че ракети удрят техните жилища (бел. ред. - кой е виновен за това - Путин или Зеленски?). Русия е огромна държава - Русия може да загуби милион мъже (само допреди няколко минути в интервюто Тръмп оплакваше как загиват по 25 000 руски войници месечно, даже 32 000), след тях има още много милиони - Украйна няма такава човешка сила". И, разбира се, Тръмп не пропусна за 123456789-ти път да заяви, че Украйна има най-доброто военно оборудване в света и то е американско - ОЩЕ: Сделката с Путин не помогна на Тръмп: Резултати от проучване

Trump on Ukraine War: Russia is a massive country. Russia can lose a million men, and they have lots of other millions of men. Ukraine doesn't have that kind of manpower. https://t.co/S8ntdOxbxh — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026