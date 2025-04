60% вероятност за валежи не значи това, което си мислите

Пролетта е прекрасен сезон и хората започват да прекарват все повече време на открито. Част от чара на пролетните месеци обаче е, че времето е променливо и често превалява. Затова и всички гледаме с надежда към прогнозата за времето. Какво виждаме обаче там? Слънце, облаци, дъжд. Дори и през най-топлите месеци може да има неочаквани дъждове, а никой не иска външното му парти да бъде провалено от дъжд.

Когато отворите приложението си за времето, може да видите определен процент, който ви информира колко вероятно е да има дъжд. Значението на това число обаче е по-сложно, отколкото някой от нас е предполагал.

Още: За 5 дни ще се излеят дъждове като за 4 месеца: Предстоят исторически наводнения

Какво означава процентът на дъжда?

Според една популярна публикация в интернет процентът на дъжда не предсказва вероятността за дъжд. Вместо това той означава, че определен процент от прогнозирания район със сигурност ще бъде засегнат от дъжд - така че ако видите 40% шанс, това означава, че 40% от прогнозирания район ще бъде засегнат от валежи.

Но нищо това не е толкова просто, колкото си мислим.

Снимка: iStock

Още: Как се нарича миризмата, която излиза от почвата след дъжд

Метеоролозите не са единодушни как да измерват вероятността за валежи, известна още като малкия процент дъжд на вашето приложение за времето. Някои използват формула за това - PoP = C x A, където C означава увереност, а A - площ. Така че, ако има 50% вероятност за дъжд в 80% от дадена област, вероятността за дъжд става 40%. По-често метеоролозите измерват PoP като вероятността за дъжд във всяка точка на територията, която покриват, през определен период от време. Това е определението, което е най-близко до официалното определение на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), пише "Taste of Home".

Какво означава това за хората?

Честно казано, вероятно не означава чак толкова много. Ако планирате събитие на открито, вероятно ще се подготвите по един и същи начин, независимо как тълкувате процента. Ако видите 80%, има голяма вероятност да отложите партито си, а ако е 20%, вероятно можете да продължите с него. Все пак може да ви помогне да научите жаргона с помощта на следващите редове:

Ако видите от 10% до 20%: По-скоро ще имате късмет, ако ви сполети дъжд.

Ако видите от 30% до 40%: Ще има валежи на различни места в страната.

Ако видите от 50% до 70%: В по-голямата част от страната ще вали.

Ако видите от 80% до 100%: Направо ще се излее!

Още: Седем функции в автомобила, които е опасно да се ползват при дъжд