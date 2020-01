Глобалното затопляне - още два острова в Индонезия вече са под вода

Два необитаеми острова в състава на южната провинция Южна Суматра, са напълно потопени под вода в резултат на покачване на морското равнище поради глобалното затопляне. Това съобщи The Straits Times, позовавайки се на данни от местната организация Forum for the Environment, предаде БГНЕС.

"Островите Бете и Гундул в момента са на 1-3 м под морското равнище", заяви ръководителят на тази неправителствена организация Хайрул Собри. "Ако не се предприемат спешни мерки, тогава още четири острова, които са част от тази провинция, са изложени на риск от изчезване", предупреди експертът. Така според него остров Бурун вече е на кота нула, Калонг и Салах Намао са на около два метра над повърхността на водата, остров Крамат е на около 3 метра над водата. 21 загинали, 30 000 без дом след наводнения в Индонезия (ВИДЕО) Върху столицата на Индонезия се стовариха страховити наводнения, докато жителите празнуваха Нова година, при което загинаха най-малко 2... Прочети повече Той отбеляза, че Салах Намао все още е обитаван, въпреки факта, че от 90-те години местните жители постепенно започват да напускат острова, включително заради нарастващото морско равнище. Експертът каза още, че остров Бете, който вече е под вода, преди това е бил национален резерват, признат от ЮНЕСКО. Индонезия се намира на най-големия в света архипелаг, който включва 18 хиляди острова. "Островите Бете и Гундул в момента са на 1-3 м под морското равнище", заяви ръководителят на тази неправителствена организация Хайрул Собри. "Ако не се предприемат спешни мерки, тогава още четири острова, които са част от тази провинция, са изложени на риск от изчезване", предупреди експертът. Така според него остров Бурун вече е на кота нула, Калонг и Салах Намао са на около два метра над повърхността на водата, остров Крамат е на около 3 метра над водата.Той отбеляза, че Салах Намао все още е обитаван, въпреки факта, че от 90-те години местните жители постепенно започват да напускат острова, включително заради нарастващото морско равнище. Експертът каза още, че остров Бете, който вече е под вода, преди това е бил национален резерват, признат от ЮНЕСКО. Индонезия се намира на най-големия в света архипелаг, който включва 18 хиляди острова.