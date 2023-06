Грета Тунберг протестира в Париж в името на хората и планетата

"Имаме нужда от ясна визия и конкретни етапи за реформиране на глобалните финансови системи, за да дадем приоритет на хората и планетата", смята Тунберг.

Week 253. Today we are protesting in Paris, during the Summit for a New Global Financial Pact. We need a clear vision and concrete milestones for reforming the global financial systems to prioritise people and planet.#FridaysForFuture #EndFossilFinance #MakePollutersPay pic.twitter.com/2BloQTWAU8