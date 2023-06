Гутериш иска нов глобален финансов пакт

"Глобалната финансова архитектура е остаряла, нефункционална и несправедлива", смята той.

Според него трябват действия за посрещане на спешните нужди на развиващите се страни.

Припомняме, че само преди дни ООН прие исторически международен договор за открито море. Споразумението е в областта на околната среда и има за цел да защити отдалечените екосистеми, жизненоважни за човечеството. ОЩЕ:ООН прие исторически договор за открито море

The global financial architecture is outdated, dysfunctional&unjust.



Today I urged participants at the Summit for a New Global Financial Pact to take action to meet the urgent needs of developing countries. pic.twitter.com/cHFlkymzRw