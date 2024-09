Катастрофа: Виетнам се бори с тежки наводнения след тайфуна Яги (ВИДЕО)

Виетнам се бори с тежки наводнения след тайфуна Яги. Бизнес лидерите заявиха, че бурята е била „катастрофа“ за жизненоважния производствен сектор на страната, предаде АФП.

Яги, най-силният тайфун, ударил Северен Виетнам от 30 години насам според метеоролози, събори мостове, свали покриви и повреди фабрики, след като връхлетя страната на 7 септември с ветрове със скорост 149 км/ч.

Прекъсвания на електрозахранването и наводнения причиниха сериозни смущения в работата на фабрики в Северен Виетнам, който в основен производствен център за марки като Samsung и Foxconn.

🇻🇳#Vietnam #China #typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT