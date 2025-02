Доказателства за плажове край древен марсиански океан: Какво откри китайският марсоход

Радарни данни, получени от китайския марсоход Zhurong, разкриха заровени под повърхността на Марс доказателства за нещо, което наподобява пясъчни плажове от бреговата линия на голям океан, който вероятно е съществувал в далечното минало в северните равнини на Марс. Марсоходът изследва южната част на Utopia Planitia, голяма равнина в северното полукълбо на Марс.

Констатациите са най-новото доказателство, показващо съществуването на този хипотетичен океан, наречен Deuteronilus, преди приблизително 3,5 до 4 милиарда години - време, когато Марс - сега студен и пуст - е имал по-плътна атмосфера и по-топъл климат. Океанът на марсианската повърхност, според учените, потенциално може да е бил местообитание на живи организми, подобно на първичните морета на ранната Земя.

Древната брегова линия

Марсоходът, който работи от май 2021 г. до май 2022 г., измина около 1,9 км в район, където могат да се открият повърхностни характеристики, подсказващи съществуването на древна брегова линия. Неговият проникващ в земята радар, който предава високочестотни радиовълни, отразяващи се от подповърхностните елементи, сондира до 80 метра под повърхността.

Радарните изображения откриха около 10-35 метра подземни дебели слоеве от материал със свойства, подобни на пясък, всички наклонени в една и съща посока и под ъгъл, подобен на този на плажовете на Земята точно под водата, където морето среща сушата. Изследователите картографираха тези структури, обхващащи около 1,2 км по пътя на марсохода.

"Повърхността на Марс се е променила драстично за 3,5 милиарда години, но с помощта на радар, проникващ в земята, открихме директни доказателства за крайбрежни отлагания, които не се виждаха от повърхността", каза планетарният учен от университета Гуанджоу Хай Лиу, член на научния екип за китайската мисия Tianwen-1, която включва марсохода.

Океан и вливащи се в него реки

На Земята плажните отлагания с такъв размер биха имали нужда от милиони години, за да се образуват, поясняват изследователите, предполагайки, че на Марс е имало голямо и дълготрайно водно тяло с вълново действие, което разпределя утайки, пренесени в него от реки, течащи от близките планини.

"Плажовете биха се образували от процеси, подобни на тези на Земята – вълни и приливи и отливи", каза Лиу, един от ръководителите на изследването, публикувано в понеделник в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. "Такива океани биха повлияли дълбоко на климата на Марс, оформили са неговия пейзаж и са създали среда, потенциално подходяща за възникване и процъфтяване на живот."

Превод от Reuters

