Тръмп обеща да забие американското знаме на Марс (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща в понеделник да „забие звездите и ивиците на планетата Марс“, но не спомена за планираното завръщане на НАСА на Луната, което засили спекулациите относно неговата космическа стратегия. По време на първия си мандат републиканецът стартира програмата Artemis за връщане на астронавтите на Луната като трамплин към Червената планетал. Но дори тогава той изрази съмнения относно необходимостта от кацане на Луната.

„Ние ще преследваме нашата явна съдба към звездите, изстрелвайки американски астронавти, за да оставят звездите и ивиците на планетата Марс“, каза той в речта си при встъпването в длъжност. Изявлението му беше посрещнато от бурни овации от Илон Мъск.

🇺🇸🇺🇸 AMERICA IS GOING TO MARS 🇺🇸🇺🇸



