Мъск прогнозира, че Марс ще бъде като Америка

Милиардерът Илон Мъск прогнозира, че планетата Марс ще бъде като Америка, става ясно от негова публикация в платформата му Х (бивш Twitter). "Марс ще бъде наречен „Новият свят“, точно както е била Америка през миналите векове", твърди Мъск в социалната си мрежа. Поводът за думите му е публикувана снимка на НАСА в платформата на марсиански пейзаж от кратера Гейл от марсохода Curiosity.

Mars will be called the “New World”, just as America was in past centuries.



Such an inspiring adventure! https://t.co/k6n9fropNK