Откриха полярни сияния на Меркурий (ВИДЕО)

По-рано се смяташе, че това явление е невъзможно, тъй като Меркурий е почти напълно лишен от атмосфера и магнитосфера.

Учени от Института по астрофизика и планетни изследвания анализираха данните от сондата и откриха, че сравнително нискоенергийните електрони, които обикновено захранват полярните сияния, могат да се ускорят в зоните на зората на Меркурий и след това да се натрупват по линиите на магнитното поле от тъмната страна. Тъй като атмосферата на Меркурий е невероятно разредена в сравнение с тази на Земята, тези електрони не попадат във въздуха, а удрят повърхността, създавайки рентгенови полярни сияния.

Данни за полярни сияния преди това са открити на други планети в Слънчевата система. Учените предполагат, че механизмът за възникване на това явление може да е универсален, въпреки значителните различия между небесните тела.

Основният източник на заредени частици е слънчевият вятър. Той създава полярните сияния на Нептун и Уран. Има и изключения - полярните сияния на Юпитер се захранват предимно от електрони от вулканично активната луна Йо.

На Земята полярните сияния се получават, когато потоци от високоскоростни частици от Слънцето, известни като слънчев вятър, се блъскат в магнитосферата на нашия свят - обвивката от електрически заредени частици, уловени от магнитното поле на планетата. Силата на магнитното поле на Меркурий обаче е едва един процент от земното.

Мисия "Бепи Коломбо" на Европейската космическа агенция (ЕКА) и японската Агенция за изследване на космическото пространство беше изстреляна през 2018 г. Космическият апарат направи първото си от шест прелитания на Меркурий през 2021 г., второто през юни 2022 г., а третото през юни тази година. Планирано е да застане на орбита над планетата през 2025 г. Целта му е изследване на произхода на Слънчевата система чрез проучване на състава, геофизиката и атмосферата на Меркурий.

