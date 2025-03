Взрив от отломки в нощното небе: Ракетата "Старшип" на Мъск експлодира (ВИДЕА)

Ракетата „Starship“ на компанията SpaceX на милиардера Илон Мъск експлодира в четвъртък, по-малко от 10 минути след изстрелването си от Тексас, изсипвайки отломки над Карибите и западния Атлантик и създавайки истинско шоу на милиони хора, които гледаха небето във Флорида и Карибите. Мега ракетата "Starship" на компанията SpaceX, предназначена за мисии до Луната и до Марс, беше изстреляна малко след 17:30 часа местно време от площадката Бока Чика в Тексас за нов тестови полет. Това беше осмо изпитание за 123 метровата ракета.

Additional Footage showing the reentry of Debris from SpaceX’s Starship Flight 8 earlier over the Bahamas. pic.twitter.com/1ETvUQS3FT — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2025

Пореден неуспех

„По време на издигането „Starship“ претърпя бързо непланирано разглобяване и контактът беше загубен“, заявиха от SpaceX в изявление малко след експлозията. „Нашият екип незабавно започна координация със служителите по безопасността, за да приложи предварително планирани реакции при извънредни ситуации. Ще прегледаме данните от днешния тест, за да разберем защо се стигна до тук. Както винаги, успехът идва от това, което научаваме, а днешният полет ще предложи допълнителни уроци за подобряване на надеждността на „Starship“, заявиха още от компанията.

Wow, footage filmed by a passenger onboard a commercial flight flying near Florida and the Lucayan Archipelago, captured the breakup of SpaceX’s “Starship Flight 8” as it reentered Earth’s atmosphere earlier tonight near the Turks and Caicos.pic.twitter.com/MiSzZ6jKn0 — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2025

Неуспешният тест на ракетата на Илон Мъск доведе до отклонения и закъснения на полетите в щата Флорида - Маями, Форт Лодърдейл, Орландо и Палм бийч.

"Starship" е водещият проект в програмата на SpaceX за разработване на система за многократно използване, която е част от плана за колонизиране на Марс.

The 8th Launch of SpaceX’s “Starship” Two-Stage Fully Reusable Super Heavy-Lift Launch Vehicle failed tonight for the second time in a row, shortly after takeoff from Starbase in Brownsville, Texas at roughly 5:30pm CST. Similar to the launch of Starship Flight 7, which failed in… pic.twitter.com/WlxxzCDcg1 — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2025