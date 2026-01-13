10 000 дка гори и пасища: Бунт срещу изграждането на най-големия фотоволтаичен парк в България

Изключителен по мащаб фотоволтаичен парк е планиран да бъде реализиран в община Сухиндол. Местните обаче са против и днес излизат на мирен граждански протест, обявен като гражданско присъствие, пред сградата на РИОСВ – Велико Търново.

Според заявеното инвестиционно намерение, паркът трябва да бъде изграден върху площ от приблизително 10 000 дка. Според противниците на проекта в този терен попадат много плодородни земеделски земи и горски масиви, които ще бъдат изцяло и завинаги унищожени.

Същевременно днес в РИОСВ ще се проведе Екологичен експертен съвет за обсъждане на инвестиционното намерение на "Уаби Саби Алфа" ООД, където ще се гледа екологичната оценка на парка.

Още: Милиони за зелено бъдеще: United Group с нова инвестиция - откри втората си фотоволтаична централа у нас (СНИМКИ)

Голяма част от жителите на община Сухиндол са категорично против проекта и вече са събрани 641 подписа срещу изграждането на фотоволтаичната централа. Подписката, заедно с множество отрицателни становища на граждани и организации, е внесена в Регионалната екоинспекция, предаде БНТ.

През 2025 г. бе подаден сигнал до прокуратурата са извършена незаконна сеч на 960 дка гори за освобождаване на площ за предстоящото изграждане на фотоволтаичния парк. Извършената сеч тогава бе в района на Сухиндол и землището на село Коевци.

Най-големия единичен фотоволтаичен парк в България

Екологът Тома Белев заяви в своя публикация във Фейсбук, че това е най-големият единичен фотоволтаичен парк в България - на площ от 9,5 кв.км.

Още: Гражданското недоволство успява да пребори изграждането на ВЕИ-паркове

"Инвеститор е австрийска фирма с проекти в Русия, Украйна, Унгария и Румъния. Заедно с още един проект на друга фирма в процедура площта на панелите ще надхвърли 10 кв.км. пасища, храсти и гори", твърди Белев.

По думите му миналата година "инвеститорът беше започнал да "почиства" горите без разрешение и беше спрян, но беше "почистил" бая".

"Винаги съм твърдял, че подобни големи инвестиции трябва да се случват в нарушени или урбанизрани територии, а не върху природни територии, още повече върху гори. В парламента така и не влезе законопроектът разработен от Зелени закони, който защитаваше горите в земеделски земи от подобно унищожаване", пише Белев.

Според него фотоволтаиците ще заемат 1/6 от площта на землището на село Коевци (17%) и близо 10% от землището на Сухиндол, което представлява драстична промяна в ландшафта.

Още: Заработи най-големият соларен парк в света

Създатели на бъдеще Проект на actualno.com Важно е всеки да говори повече за климатичните промени и за защита на природата, защото това е нашият дом. Ние сме на една планета и именно сега избираме в какво състояние ще я оставим.Екологията е важна за всеки един от нас - и за тези, които ще останат и след нас. Мартин Томов еколог в "Грийнпийс"

Дано разумът наделее докато в парламента влязат депутати, които им пука за горите, природата и ланшфта, завършва Белев.