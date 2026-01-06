Пчеларите изпращат много тежка година

06 януари 2026, 08:45 часа 216 прочитания 0 коментара
Пчеларите изпращат много тежка година

Българските пчелари посрещат новата година с надежда за оцеляване на пчелните семейства и по-добри добиви.

На по-благоприятни климатични условия се надяват пчеларите в Кюстендилско.

Тихомир Стоицов, председател на браншови пчеларски съюз "Пчела" – Кюстендил, изрази надежда да не се повтори миналогодишното измръзване на овошките, което лиши пчелите от необходимата им храна.

Още: Българските пчелари в безизходица, ядем спорен китайски мед

Много тежка 2025 г.

"Пчелите са зависими от състоянието на един истински завод на открито – температури, влажност, наличие на нектар и прашец. Ако липсва някой от тези фактори, целият процес се нарушава", обясни Стоицов.

По думите му 2025 година е била изключително тежка за сектора.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Масово пчеларите в региона са работили на загуба. Много млади стопани са се отказали от заниманието си и са продали между 80 и 100 пчелни семейства заедно с кошерите. Немалка част от пчеларите любители също са прекратили дейността си, а трима души официално са напуснали браншовия пчеларски съюз в града.

Източник: БГНЕС

Още: Пчеларите алармират: Губим пчелни семейства, цената на меда неизбежно ще се повиши

"За да оцелее едно пчелно семейство през зима с редуване на топло и студено време, са необходими поне 3 килограма храна. След това идват борбата с агресорите, подмяната на восъчните основи и редица други разходи. Ако пчеларят няма допълнителни доходи, стопанството бързо се ликвидира", коментира Стоицов, цитиран от Фокус.

През 2026 г. се очаква цената на качествения и истински мед да бъде между 9 и 10 евро. Специалистите споделят, че той може да бъде разпознат от фалшивия лесно - при имитиращите продукти на етикета в състава с дребен шрифт често е изписано наличие на фруктоза.

"През настоящата година ще работим с надеждата пчелните семейства да оцелеят и да има по-добри добиви. След това ще мислим за приходи. Нужно е да се ограничи нелегалната конкуренция и държавата да обърне повече внимание на производителите на истински мед", обобщи Тихомир Стоицов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Пчели пчелари мед
Още от Създатели на бъдеще
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес