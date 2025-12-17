Светът е изправен прeд рекордно търсене на въглища

Световното търсене на въглища е на рекордно високи нива през 2025 г. Според експертни прогнози обаче се очаква то да започне да намалява до края на десетилетието, тъй като възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия и наличието на изобилен природен газ постепенно ограничават ролята на въглищата в производството на електроенергия.

Това са заключенията на публикувания днес доклад "Въглища 2025" на Международната агенция за енергията (МАЕ), цитиран от Ройтерс.

Агенцията очаква ръст на глобалното търсене на въглища с 0,5% през 2025 г. като то ще достигне рекордните 8,85 млрд.тона. Въпреки това МАЕ прогнозира, че през втората половина на десетилетието потреблението ще се стабилизира и ще започне бавен и постепенен спад.

Още: За доброто на всички: ЕС в готовност да се откаже от петрола, газа и въглищата

"Гледайки напред, очакваме, че глобалното търсене на въглища достига плато и ще започне много бавен и постепенен спад до края на десетилетието", заяви директорът на МАЕ за енергийните пазари и сигурността Кейсуке Садамори по време на пресконференция.

Краят на въглищата е в интерес на климата

Отказът от използването на въглища се счита за ключов елемент за постигане на глобалните климатични цели, но въпреки това изкопаемите горива остават най-големият източник за производство на електроенергия в световен мащаб.

Различни регионални тенденции през 2025 г. са факт, който докласът отчита. В Индия използването на въглища е намаляло за трети път през последните 5 десетилетия, което се обяснява с интензивните мусонни валежи, довели до по-високо производство на хидроенергия.

Още: Руската въгледобивна промишленост е изправена пред най-тежката си криза от 30 години

В САЩ потреблението на въглища се е увеличило на фона на по-високите цени на природния газ и след подписаните от президента Доналд Тръмп укази за запазване на въглищни електроцентрали, които иначе се планираше да бъдат закрити.

В Китай, който е най-големият потребител на въглища в света, търсенето е останало като цяло непроменено през 2025 г. и се очаква да отбележи лек спад до 2030 г. с разширяването на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници.

Агенцията обаче твърди, че по-бързият ръст на потреблението на електроенергия или по-бавното навлизане на възобновяемите източници биха могли да изтласкат глобалното търсене над текущите прогнози.

"Китай, който консумира с около 30% повече въглища от останалата част на света взета заедно, остава основният двигател на глобалните тенденции в сектора на въглищата", подчерта Садамори.

Още: Исторически момент в енергетиката: Енергията от ВЕИ превиши тази от въглища

Европа върви по пътя на отказването

Резкият спад в производството на въглища в ЕС се забавя през 2025 г., но дългосрочната низходяща тенденция се запазва.

Продължава намаляването на производството на въглища в Европейския съюз, но темпът на спада се забавя през 2025 г., сочат данните за сектора на МАЕ. През настоящата година производството на въглища в ЕС се оценява на около 242 млн. тона.

Източник: Getty Images

Лигнитните въглища продължават да доминират, като представляват над 80% от общото предлагане и се използват основно за производство на електроенергия. В резултат добивът остава силно концентриран в ограничен брой държави членки. Германия и Полша заедно произвеждат около 174 млн. тона въглища през 2025 г., което се равнява на приблизително 72% от общото производство в ЕС. Германия е водещият производител на лигнитни въглища, докато Полша осигурява почти изцяло добива на енергийни и металургични въглища в Съюза.

Още: Най-добрите начини за използване на дървени въглища в градината

За разлика от предходните години на устойчив спад през първата половина на 2025 г. се отчита леко увеличение на предлагането на въглища спрямо същия период на миналата година. Причина за това е по-високото производство на електроенергия от въглища в условия на напрегнати енергийни пазари, както и по-слабото производство на електроенергия от вятърни и водни централи, предаде БТА.

Временното увеличение е най-осезаемо при лигнитните въглища в Германия, България и Чехия, където операторите поддържат добива с цел гарантиране на сигурността на електроенергийните системи въпреки действащите ангажименти за постепенно извеждане от употреба на въглищата. В Полша производството остава като цяло стабилно, подпомогнато от държавни мерки за подкрепа и програми за преструктуриране на големите минни компании.

Тези тенденции обаче не променят дългосрочния тренд. От 2026 г. се очаква производството на въглища в ЕС отново да поеме по ясно изразен низходящ път. Основният принос за спада ще бъде от лигнитните въглища в Германия, където рамката за поетапно извеждане от въглищната енергетика предвижда затваряне на мини, макар и със запазване на известна краткосрочна гъвкавост за сигурността на доставките.

В Полша се прогнозира постепенно свиване на производството на енергийни въглища заради нарастващите разходи при добива от по-дълбоки пластове и продължаващото намаляване на вътрешното търсене. В Словения добивът на лигнитни въглища намалява устойчиво в рамките на планираното извеждане до 2033 г., докато в България ревизираният план за намаляване на емисиите забавя, но не спира спада в производството.

Още: След петрола и бензина: Още една индустрия в Русия е в плачевно състояние

Като цяло се очаква производството на въглища в ЕС да намалее до около 132 млн. тона до 2030 г., като по-голямата част от съкращението ще бъде при лигнитните въглища. Темпът на този спад ще зависи от прилагането на националните политики за извеждане от въглищата, динамиката на разходите за добив и ефекта от програмите за справедлив преход в държавите членки, отчитат от агенцията.