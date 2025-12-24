Искате соларни панели, нова дограма и изолация? Държавата плаща

Новата програма ще помага на домакинствата да намалят разходите си за електричество и отопление. Национален фонд за декарбонизация ще финансира санирането и изграждането на соларни инсталации на еднофамилни къщи.

Програмата ще е гъвкава и ще предлага различни възможности според нуждите на домакинствата.

"Ако някой иска да кандидатства само за дограма, или само за изолация, или само за инсталация за производство на електрическа енергия, има право да избере за кое. Но има право да кандидатства и за трите", заяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Енергийно бедните семейства ще са с приоритет, като те ще получават допълнителни точки при кандидатстването за финансиране.

Улеснена процедура

Догодина ще стане ясно как хората ще могат да подават документи за помощта.

Според Станков процедурата е улеснена и хората няма да бъдат затруднявани административно. "Документите, които да подават домакинствата, да са изключително малък брой, за да не ги затрудняваме. Ако имаш акт за собственост на сградата, не е необходимо да доказваш нещо допълнително", допълни той.

Ключова роля за финансирането на Фонда за декарбонизация ще имат общините в България, които обновяват уличното си осветление със средства по Плана за възстановяване.

"Всяка година ще връщат по 10% , след като са го изградили от тези средства в нарочен фонд, който сега създаваме. През следващите 5 години очакваме постъпления от близо 20 милиона в този фонд и това ще е първоначалният капитал, с който ще може да заработи фондът", обяви министърът.

Източник: БГНЕС

Соларните инсталации - път към енергийната независимост

Програмата за саниране на еднофамилни къщи има за цел да бъдат значително намалени месечните сметки за електроенергия на домакинствата.

От министерството призовават хората да кандидатстват и за средства за изграждане на соларни инсталации.

"Тези, които имат слънчеви панели на покрива и батериите за съхранение, ще бъдат донякъде автономни. Без значение от атмосферните условия, те ще си осигуряват собствена енергия за дълъг период от време", заяви енергийният министър

"Това е една дългосрочна инвестиция, която създава комфорт, устойчивост и независимост в енергийните доставки, които са много волативни", заяви пък инж. Кольо Орешков, цитиран от БНТ.

30% от разходите за електроенергия на едно домакинство са свързани със затоплянето на водата.

"Тук говорим за класически бойлер за около 100 - 120 литра. Директно атакуване на неговия електрически нагревател с енергията на фотоволтаичните модули позволява съхранение на слънчевата светлина, но вече във вид на топлина. Със същата система около 9 месеца в годината се решава на 100% захранването с топла вода. Два киловата модули и модулът за контрол и управление са достатъчни, за да се осигури на едно домакинство топлата вода", допълни инженерът.

Експерти са категорични, че преобразуваната слънчева енергия се утвърждава като един от най-екологично чистите източници на електричество, без да се отделят вредни въглеродни емисии.