През 2026 г. ще се строят цели жилищни сгради само за отдаване под наем

17 декември 2025, 12:16 часа 130 прочитания 0 коментара
Догодина има очаквания, че в жилищния сегмент на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще има бързо развитие на проекти, строени изцяло за отдаване под наем (build-to-rent), студентски общежития и концепции за споделено живеене (co-living).

Това прогнозира последният доклад на "Колиърс" (Colliers) - "Недвижими имоти в ЦИЕ Ключови акценти за 2025 г. и какво предстои през 2026 г.". 

Ръстът на цените ще продължи

Експертите очакват да се наблюдава дефицит на ново предлагане на офиси и ръст на наемите в първокласни локации в Полша, Чехия и Словакия.

Пазарите на недвижими имоти в региона ще продължат да отчитат ръст на цените, като предизвикателствата с достъпността на жилищата продължават. Полският сектор на институционалните наеми навлезе в нова фаза на зрялост, привличайки значителен инвеститорски интерес.

Жилищният сектор ще се радва на продължително разширяване. Ценовият натиск ще се запази в Унгария и Румъния, докато пазарът в България ще се сегментира още повече между първокласни и достъпни жилища.

Източник: БГНЕС

Ритейл парковете ще еволюират в мултифункционални лайфстайл дестинации, а при индустриалните и логистични имоти ще се запази силното представяне, подкрепено от азиатски инвестиции и модернизация на инфраструктурата.

Инвеститорите, прилагащи стратегия за добавяне на стойност (value-add) и съответствието с ESG, ще определят посоката на капиталовите потоци, предаде БТА.

Експертите са на мнение, че пазарът в Централна и Източна Европа навлезе в 2025 г. с устойчивост и селективен растеж. БВП в региона достигна средно 2,5%, воден от Полша с 3,5%, докато инфлацията се понижи, създавайки предпоставки за облекчаване на финансовата дисциплина и възстановяване на доверието на инвеститорите.

Офис пазарите се сблъскаха с ограничено ново предлагане, ритейл парковете са предпочитан формат в строителството на нови проекти, а индустриалният и логистичният сектор продължи да се представя по-добре от останалите, благодарение на преместване на производството до основните пазари (nearshoring) и силния приток на преки чуждестранни инвестиции.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
