Отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азиз. Той го нарече “бухалка“

Отложи се делото крещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис. Окръжният съд в Кърджали днес не даде ход на делото заради отсъствие на един от адвокатите в процеса, което наложи отлагане на заседанието. Съдът насрочи нова дата за начало на процеса - 23 януари.Хасан Азис нарече пред журналисти процеса “дело бухалка“, намеквайки за политическа мотивация. Окръжният прокурор на Кърджали Желязко Стефанов отхвърли твърденията за забавяне или тенденциозност и посочи, че делото е прехвърлено от закритата Специализирана прокуратура в Окръжната. Припомняме, че Хасан Азис при разцеплението на ДПС не се присъедини към хората на Делян Пеевски и остана лоялен на Ахмед Доган. Азис, както и други, бяха изключени от партията.

Обвиненията

Азис и още трима бивши служители на администрацията са обвинени в безстопанственост и присвояване, свързани със сделки за дърва за огрев, припомня Нова телевизия.

Още: След урагана и дъжда, вече има слънце: Човек на Доган за новата партия и за рестарта на ДПС

Според прокуратурата договорите били сключени на завишени цени, а в някои случаи официално платените доставки дори не били извършени.

Снимка БГНЕС

Бившият кмет Хасан Азис и бивщият главен счетоводител са предадени на съд за това, че в периода януари 2018 – януари 2019 г. са присвоили 78 704 лв. от общински средства, предназначени за плащания по два договора за доставка на дърва.

Длъжностно присвояване

Още: Хасан Азис: Оставаме в мнозинството заради еврозоната, решението е съгласувано с Доган

Обвинението срещу тях е за длъжностно присвояване в големи размери и съизвършителство. Двамата са обвинени и в безстопанственост – за това, че от декември 2017 до януари 2019 г. не са положили необходимите грижи за опазването на общинското имущество във връзка със същите договори.

Според прокуратурата от това са настъпили значителни вреди за общината в размер на 12 459 лв. Обвинения са повдигнати и на двама финансови контрольори.

Още: Хасан Азис: Нито аз, нито колегите се чувстваме изключени от партията, която сме създали