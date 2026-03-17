За подписване на отбранително споразумение: Зеленски пристигна в Лондон

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за срещи с британския премиер Киър Стармър и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи неговият говорител. Очаква се Зеленски да се срещне и с крал Чарлз в Бъкингамския дворец, както и да се обърне към членовете на британския парламент.

🇺🇦🇬🇧 Volodymyr Zelenskyj dorazil do Londýna — Nikiforov



Podle mluvčího prezidenta Sergeje Nikiforova se Volodymyr Zelenskyj nejprve setká s králem Karlem III. v Buckinghamském paláci a později s premiérem Keirem Starmerem.



Prezident také promluví k členům britského parlamentu.… — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) March 17, 2026

По-рано от "Даунинг стрийт" обявиха, че Великобритания и Украйна ще подпишат отбранително партньорство, насочено към противодействие на заплахата от дронове.

Посещението на Зеленски в Лондон преди планираното му пътуване до Испания в сряда, идва в момент, когато европейските съюзници на Киев потвърждават ангажимента си да продължат подкрепата в конфликта с Русия.

Вашингтон частично отмени санкции срещу Москва с цел да овладее рязкото поскъпване на петрола, предизвикано от войната в Близкия изток, което изглежда е провалило водените от САЩ преговори за прекратяване на четиригодишната руска инвазия.