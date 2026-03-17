Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

За подписване на отбранително споразумение: Зеленски пристигна в Лондон

17 март 2026, 14:13 часа
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за срещи с британския премиер Киър Стармър и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи неговият говорител.  Очаква се Зеленски да се срещне и с крал Чарлз в Бъкингамския дворец, както и да се обърне към членовете на британския парламент.

По-рано от "Даунинг стрийт" обявиха, че Великобритания и Украйна ще подпишат отбранително партньорство, насочено към противодействие на заплахата от дронове.

Посещението на Зеленски в Лондон преди планираното му пътуване до Испания в сряда, идва в момент, когато европейските съюзници на Киев потвърждават ангажимента си да продължат подкрепата в конфликта с Русия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вашингтон частично отмени санкции срещу Москва с цел да овладее рязкото поскъпване на петрола, предизвикано от войната в Близкия изток, което изглежда е провалило водените от САЩ преговори за прекратяване на четиригодишната руска инвазия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна Киър Стармър
