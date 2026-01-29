Призрак с чаршаф и скафандър стряска шофьори

Призрак се появи на пътя край монтанското село Дъбова махала и стресна шофьорите. По него се стига до "Дунав мост" 2 и е доста натоварен. Според очевидци всичко се случва около 1 часа през нощта. Полицейски инспектор Симеон Иванов от участъка в Брусарци е получил три сигнала, но при идване на място не е заварил никого.

ОЩЕ: Обучиха робот да прави нещо, което ще смрази кръвта на съседите и близките ви (ВИДЕО)

Оказва се, че това е младеж, облечен в бял чаршаф или с бял скафандър. Докато стреснатите шофьори го заобикалят, други младежи замерят колите с камъни.

"Установени са шестима души, съпричастни към деянието. Те са направили пълни самопризнания, а двама от тях са задържани. Единият замесен е непълнолетен, другите петима са от 19 до 21 години, от Дъбова махала. Призракът е на 20 години. Обличал се е и с гащеризон със скафандър, който впоследсвие младежите са изгорили", съобщи в ефира на Нова телевизия инспектор Иванов.

ОЩЕ: 6 знака, че имате дух в дома си

Младежите обяснили, че това било начин за забавление и за да станат известни в социалните мрежи.

Сред щетите са счупено предно стъкло и повреди по пасажерските врати. Инспекторът призова младежите да не се влияят от провокативни клипове в социалните мрежи.