Обучиха робот да прави нещо, което ще смрази кръвта на съседите и близките ви (ВИДЕО)

03 ноември 2025, 07:00 часа 653 прочитания 0 коментара
Преди два дни в социалните мрежи се появи видео, показващо нови умения на робота Unitree, които наистина могат да изкарат акъла на неподготвен и нищо неподозиращ човек. Роботът е обучен от изправено положение да се хвърля бързо на пода и да започва да пълзи в поза, подобна на паяк, към избраната "жертва". Хрумването е на инженера Логан Олсънда и бе представено точно за нощта на Вси светии, а ефектът от него е наистина зловещ и потресаващ, особено ако човек не знае предварително какво да очаква.

Още повече, че за да бъде подсилен този ефект, във видеото роботът е облечен като Самара Морган, момичето призрак от филмовата поредица "Пръстенът". Резултатът е нещо, което едва ли би било добра идея да приложите на хора със слаби сърца.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
