Обучиха робот да прави нещо, което ще смрази кръвта на съседите и близките ви (ВИДЕО)

Преди два дни в социалните мрежи се появи видео, показващо нови умения на робота Unitree, които наистина могат да изкарат акъла на неподготвен и нищо неподозиращ човек. Роботът е обучен от изправено положение да се хвърля бързо на пода и да започва да пълзи в поза, подобна на паяк, към избраната "жертва". Хрумването е на инженера Логан Олсънда и бе представено точно за нощта на Вси светии, а ефектът от него е наистина зловещ и потресаващ, особено ако човек не знае предварително какво да очаква.

Още повече, че за да бъде подсилен този ефект, във видеото роботът е облечен като Самара Морган, момичето призрак от филмовата поредица "Пръстенът". Резултатът е нещо, което едва ли би било добра идея да приложите на хора със слаби сърца.

Unitree’s robot got a #Halloween makeover — now it crawls like a creature. A bit scary, but seriously cool.😎 https://t.co/kKMgXLhpVA pic.twitter.com/JPaEB0BTkc — China Perspective (@China_Fact) November 1, 2025