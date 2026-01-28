Любопитно:

Румънски влекач блъсна лека кола: Има пострадал

Видинчанин на 77 години с комоцио е настанен за наблюдение в болница след катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие между селата Ивановци и Жеглица е получен вчера преди обед. Водач на румънски влекач, при движение с несъобразена скорост, е блъснал движещия се пред него лек автомобил.

Шофьорът на леката кола е транспортиран във видинската болница и е без опасност за живота. Извършен е оглед на местопроизшествието, образувано е досъдебно производство, допълниха от полицията.

На 26 януари на друг участък от същия път край град Дунавци при катастрофа между три товарни автомобила и лека кола загина шофьорът на единия камион.

Спасиана Кирилова
