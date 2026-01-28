Поредна катастрофа край Телиш, има загинал (СНИМКИ)

Мъж на 58 години е загинал при поредвата тежка катастрофа, станала тази сутрин на главен път I - 3 край село Телиш. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен Мариана Цветкова, цитирана от бТВ.

Инцидентът е станал на заледен участък. Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил.

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът на лекия автомобил.

Още: Оставиха в ареста шофьора от катастрофата в "Хаинбоаз", при която загина дете

Незабавно след получаване на сигнала в 07:35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на Районното управление в Червен бряг, “Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен и Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ в Червен бряг.

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена.

Припомняме, че отново край Телиш, при катастрофа с товарен автомобил, в края на март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова.

Още: По съкратената процедура: Тръгна делото срещу прегазилия трима пред заведение в Разград

Снимки: Facebook/Николай Попов