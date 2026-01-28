Любопитно:

Поредна катастрофа край Телиш, има загинал (СНИМКИ)

28 януари 2026, 10:30 часа 380 прочитания 0 коментара
Поредна катастрофа край Телиш, има загинал (СНИМКИ)

Мъж на 58 години е загинал при поредвата тежка катастрофа, станала тази сутрин на главен път I - 3 край село Телиш. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен Мариана Цветкова, цитирана от бТВ.

Инцидентът е станал на заледен участък. Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил.

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът на лекия автомобил.

Още: Оставиха в ареста шофьора от катастрофата в "Хаинбоаз", при която загина дете

Незабавно след получаване на сигнала в 07:35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на Районното управление в Червен бряг, “Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен и Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ в Червен бряг.

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 Припомняме, че отново край Телиш, при катастрофа с товарен автомобил, в края на март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова.

Още: По съкратената процедура: Тръгна делото срещу прегазилия трима пред заведение в Разград

Снимки: Facebook/Николай Попов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа Телиш загинал ремарке
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес