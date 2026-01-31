Оставката на Румен Радев:

След тежка катастрофа: Жена с опасност за живота и още ранени

31 януари 2026, 11:09 часа 510 прочитания 0 коментара
След тежка катастрофа: Жена с опасност за живота и още ранени

Трима души са в болница след катастрофа, станала на пътя Враца - Криводол, съобщават от Областната дирекция на МВР във Враца. В петък около 17:20 часа са катастрофирали два автомобила, а причината е несъобразена скорост с пътните условия, предаде БТА.

Инцидентът е станал на път III-101 Враца - Криводол в района на местността "Лиляшка могила". Лек автомобил, управляван от правоспособен водач на 65 години, загубил контрол над управлението и навлязъл в насрещната лента, където се ударил в друга кола. Тежко ранена е неговата спътничка - 59-годишна жена. Тя е с пневмоторакс на гръден кош, настанена е в Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, с опасност за живота.

Още: 8000 евро и шофьорът, причинил фаталната катастрофата край Телиш, е на свобода

С леки наранявания са 65-годишният шофьор и още един пътник - и двамата са настанени в Хирургичното отделение на врачанската болница. Двамата водачи, участвали в произшествието, са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни. По случая в Районното управление е образувано досъдебно производство.

От Агенция “Пътна инфраструктура" съобщиха тази сутрин, че на пътя Враца - Мездра, в района на село Руска бела, движението се осъществява в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от “Пътна полиция".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тирове се въртят на леда: Три катастрофи за половин ден

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пътна полиция ранени катастрофа опасност за живота
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес