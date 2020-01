12-те най-популярни видеоигри за 2019 година

Най-добрите видеоигри за 2019

2019 г. беше доста странна година за. Тя беше определяща за най-талантливите в индустрията и как те прилагат новите норми за създаване на суперигри.(PS4, XB1, PC) Life Is Strange 2 започва в обикновен следобед с двама братя-юноши, които се опитват да бъдат в крак с времето от ежедневието в Сиатъл. Втората част на играта хвърля пътища и правила, които следват, показват, че Dontnod са ангажирани да използват човешкото поведение и американската политика, за да наблегнат на теми, които трептят отвъд залива на Аркадия.Devil May Cry 5 на Hideaki Ituno е нелепа готина, стилна, секси и нахална екшън игра, която си заслужава. За една секунда ще се окажете изгубени в сюжет, който напомня на Fury Road и Showdown, а след няколко игри ще измине нощта, докато режете лошите с мотоциклетни мечове.Ако оригиналният Super Mario е блестящ, тогава Mario Maker 2 е озадачаващо любовно писмо към гласовете, приятелството и общностите, които са изградени. Това е единственият 2D Mario платформинг, който някога ще ви е нужен. Mario Maker 2 е ненадминат шедьовър, създаден от гениалните глави на Nintendo.Новият 2D пъзел на Teikari на Arvi "Hempuli" включва четири игри: Baba Is You, Flag Is Win, Wall Is Stop и Rock Is Push. Baba Is You е пристрастяваща игра вдъхновение. Това е пъзел игра, която ще промени вашите предубеждения за жанра.Гениалността на „Външните светове“ е, че това е причудлива космическа сага, която е различна от всичко, което сме играли досега.Star Wars Jedi: Fallen Order наистина е дяволски добра игра. Кал Кестис, беглец, който има за задача да пренастрои джедайския орден и неговото собствено раздробено минало след изпълнението на Поръчка 66. Тази игра е триумф и едно от най-големите игрални приключения, свързани с Междузвездни войни.Cadence Of Hyrule е скандално добра. Връзка към миналото и дишането на дивото - два далечни свята, които ще ви докоснат душата.Apex Legends е една генилална игра, която не трябва да пропускате. Apex има всички аргументи, за да стане претендент за най-добрата биткаджийска игра на пазара.Death Stranding е игра за за родителството, изолацията и предстоящото изчезване на човечеството. Това е тежка история, която ще ви остави без дъх. Страхотна игра, в която има и мисии за доставка на пица, определено си струва!Resident Evil 2 от 1998 г. беше културен феномен; 2019-та година Resident Evil 2 е опитът на Capcom да удари всички с оплакване за шум за викове за някакъв мангал, облечен в земята...отново. И донякъде се получава...Контрол е най-странната игра на пазара през 2019. Това е еуфорично изследване на света от най-високо ниво. Взаимосвързани истории и катастрофа, приземяваща се в територията на разбиване на жанра.Sekiro не е за хора със слаби сърца. Вие ​​ще поемете ролята на лоялен шиноби, който е обявен за мъртъв в ерата Сенгоку в Япония в края на 16 век . Това, което следва, е самотна приказка за отмъщение във визуално спиращ дъха свят, който приканва любопитство, изследване и хиляди часове пред екрана...източник: