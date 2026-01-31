7 златни правила за добър живот от известен психотерапевт

7. Не си губете времето и енергията за тези, които не се интересуват от вас, или за тези, които не ви обичат.

Андрей Курпатов, известен руски психотерапевт, писател и колумнист за много издания, е установил златни правила за живота си. Предлагаме ви да ги прочетете, защото може би ще ви бъдат подходящи.

Андрей Курпатов е лекар-психотерапевт, изключителен специалист с голям авторитет, директор на клиниката „Д-р Андрей Курпатов“, ръководител на Градския клиничен център в Санкт Петербург, член на Балтийската педагогическа академия.

Книгите му са много интересни, написани на разбираем език, пълни с ирония и наистина полезни!

1. Никога не прехвърляйте отговорността за това, което се случва в живота ви, върху някой друг.

Разбирам, че има постоянно изкушение да обвиняваш някой друг, това е може би най-лесният начин и по този начин се оправдаваш.

Но ще можете да го намерите, когато напълно приемете, че сте авторът на всичките си неуспехи и създателят на всичките си успехи.

2. Приемете факта, че не можете да промените миналото – то е свършило.

Можем да повлияем само на бъдещето и то зависи от това какво правим сега.

Не очаквайте бъдещото ви аз да бъде отстъпчиво: Трябва да направите всичко възможно, за да ви се усмихне бъдещето.

3. Отхвърлете илюзията, че можете да промените другите

Подсъзнателно всички ние имаме тази наивна илюзия, че можем да променим някого. В резултат на това страдаме, защото не можем да я приложим на практика.

Само обстоятелствата могат да променят хората – всичко останало е просто усещане за измама.

Позволете на другите да бъдат различни, да бъдат себе си

В един момент може дори да започнете да им се наслаждавате.

4. Хората се нуждаят от нас силни

Никой няма нужда от теб, когато си слаб, уморен, страдащ или нещастен. Ако хората се преструват, че те обичат, когато си слаб, те просто те лъжат.

Не се хващайте на подобни лъжи. Просто се съгласете с абсолютността на това правило, издишайте, опитайте се да се развеселите...

5. Всички наши действия имат последствия.

Всъщност ние винаги избираме – не какво ще направим, а какво ще излезе в резултат на действията ни. Затова винаги мислим за последствията.

По този начин ще се случват по-малко глупави неща в живота ви.

6. Правете това, което е наистина важно за вас

Ако се чудите какъв е смисълът на живота, вероятно сте малко депресирани. Най-важното не е „смисъла на живота“, а чувството, че живеете живота си смислено. Правете това, което смятате за от голямо значение за вас.

Не забравяйте да си напомняте за това от време на време. Не следвайте сляпо успеха, само защото повечето около вас го правят.

Ако просто правите това, което смятате за важно, успехът със сигурност ще ви сполети.

7. Не си губете времето и енергията за тези, които не се интересуват от вас, или за тези, които не ви обичат.

На този свят има много хора, които те харесват и с които животът би бил пълна радост.

Просто не бъдете затворен и подозрителен човек.

Повярвайте ми – откритостта и добротата ще ви помогнат да пожънете всички предимства.