Белият шоколад съдържа мляко и какаово масло, точно както млечният шоколад. Но млечният шоколад също съдържа най-малко 10 процента твърди шоколадови частици, докато белият шоколад няма никакви. Що се отнася до други видове шоколад, полусладкият съдържа около 60 процента твърди шоколадови частици, докато горчивият и тъмен шоколад съдържат 70 процента или повече.

По-здравословен ли е белият шоколад?

Въпреки че е вярно, че шоколадът има някои ползи за здравето, трудно е да се аргументира, че белият шоколад е здравословна храна. Въпреки че съдържа какаово масло – което е с високо съдържание на витамин D2, калий, фосфор, желязо, мед и магнезий – основната съставка в белия шоколад е захарта.

С други думи, алтернативен отговор на въпроса „какво е бял шоколад?“ това е: от време на време глезене за сетивата ни.

Кой е най-здравословният шоколад?

Най-съществените ползи за здравето на шоколада идват от флавоноидите в какаовите твърди вещества, така че като правило, колкото по-тъмен е шоколадът, толкова по-добре. Ако ядете шоколад за здравето си, придържайте се към тъмен шоколад с процент какао от 70 процента или повече.

Източник:

