Червена статуя на Путин върху танк се появи в Ню Йорк, Париж и Барселона (СНИМКИ)

За статуята се разбра от снимки, разпространени от фотографа на „Ройтерс“ Андрю Кели. Произведението е дело на френския уличен артист и скулптор Джеймс Коломина. Той е известен с червените си статуи, които поставя на необичайни места.

От снимки в профила му в Instagram се вижда, че същата статуя е поставена и в Люксембургските градини в Париж, както и в каталунската столица Барселона.

На един от кадрите, разпространени от „Ройтерс“, се вижда как малко момиче е насочило воден пистолет към Путин, седящ върху танка.

A child points a water pistol at a statue of Russian President Vladimir Putin riding a tank by French artist James Colomina in a playground in Central Park in Manhattan, New York City https://t.co/wFehP6gWeD 📷 Andrew Kelly pic.twitter.com/DPr33yuhX9