Френски топ готвач почина на 91 години

Световноизвестният френски шеф-готвач Мишел Герар почина на 91 години, предаде АФП. Носител на три звезди „Мишлен“ и основател на т.нар. „кюзин менсьор“ (cuisine minceur), предлагаща нискокалорични ястия. той е починал у дома си в неделя вечерта.

Мишел Герар е първият френски готвач, попаднал на корицата на списание „Тайм“ и е смятан от някои критици и от много свои колеги за един от най-талантливите готвачи на XX век. През 70-те години на миналия век той прави революция в гастрономията с „нувел кюзин“ (nouvelle cuisine), на която е един от основателите. Той изобретява също така „кухня за отслабване“ или „кюзин менсьор“ (cuisine minceur) за гастрономи, които се грижат за фигурата си, предаде БТА.

