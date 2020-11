Инициатива предлага да надникнете през нечий прозорец в друга държава

Мечтали ли сте някога да имате възможност да погледнете през прозорец с гледка към Манхатън? Или към някой прекрасен залив? А може би към планински връх? Е, вече можете да го направите, при това докато стоите на дивана у дома. "Виновници" за това са хората зад инициативата WindowSwap, която позволява на всеки човек по света да погледне виртуално през прозореца на някой човек на другия край на планетата.

Проектът е интернационален и информацията в него е на английски, но със сигурност можете да се ориентирате. За начало е достатъчно да влезете в сайта и да натиснете бутона "Open a new window somewhere in the world". С всяко натискане ще се отваря прозорец в различна част на света.Интересна част е, че можем и ние самите да регистрираме гледката от своя прозорец. Това става чрез натискане на бутона "Submit". Изискването е да запишем 10-минутно хоризонтално HD видео, на което се вижда и съвсем малко рамката на нашия прозорец. Важно е да не треперим докато записваме. Преди качване на видеото трябва да именоваме файла с нашите имена и локация на английски език и да го изпратим чрез бутона "Submit your video". Според създателите на инициативата, това е интересен начин да се борим с факта, че сме затворени у дома. WindowSwap вече набира голяма популярност в световен мащаб и има огромен брой фенове. Надяваме се да намери и такива у нас, за да може да споделим спиращи дъха гледки от България. Определено имаме какво да покажем на света като красота. Аз лично с радост бих се включил в инициативата. А ти?