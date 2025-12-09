Кога е най-дългата нощ в годината през 2025?

Зимното слънцестоене е времето от годината, когато нощта е най-дълга, а денят е най-кратък. Слънцето изгрява много ниско над хоризонта и има минимална светлина. За много хора това е естествен сигнал за началото на зимата. Ето кога ще настъпи зимното слънцестоене през 2025 г. и какво прави този период толкова специален.

Кога е зимното слънцестоене и най-дългата нощ през 2025 г.?

Тази година зимното слънцестоене се пада на 21 декември. В Северното полукълбо това е денят с най-дълга нощ, докато в Южното полукълбо е денят с най-кратка продължителност.

Как нощната смяна влияе на тялото?

В полярните ширини явлението има специална форма - на Северния полюс слънцето изобщо не изгрява по време на зимното слънцестоене, а в тропическите райони Слънцето остава приблизително 23 градуса под хоризонта. В Северния полярен кръг центърът на Слънцето докосва само южния хоризонт, без да се издига над него, което прави този ден единственият в годината, когато слънцето не се появява в продължение на 24 часа.

Какво се случва от научна гледна точка

Слънцестоенето е моментът, в който Слънцето достига най-голямото си разстояние от екватора. По това време продължителността на деня или нощта става рекордно дълга. Географски, то се определя като моментът, в който Слънцето достига крайната си северна или южна ширина.

В умерените географски ширини не се наблюдават явления като полярен ден или полярна нощ. Дори по време на зимното слънцестоене Слънцето все още изгрява и залязва. Благодарение на това ние ясно усещаме контраста между деня и нощта, докато в полярните райони той липсва.

Защо се променя датата на слънцестоенето?

Зимното слънцестоене не винаги пада в един и същи ден. Това се дължи на особеностите на календара и орбитата на Земята: тя прави една пълна една около Слънцето за малко повече от 365 дни. За да се компенсира дробната част от годината, има високосни години и поради това точната дата на слънцестоенето „скача“ между 20, 21 и 22 декември.

Астрономически подробности като например наклонът на оста на Земята, също влияят на деня, в който Слънцето достига крайната си деклинация. Следователно зимното слънцестоене може да се пада в различни дни всяка година, но винаги е в третото десетдневие на декември.

