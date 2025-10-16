Човекът не трябва да е буден след полунощ: Учените предупреждават

Посред нощ светът понякога може да изглежда като мрачно място. Под прикритието на тъмнината негативните мисли се промъкват в съзнанието ви и докато лежите будни, взирайки се в тавана, може да започнете да изпитвате желание за забранени удоволствия, като цигара или храна, богата на въглехидрати. Много доказателства сочат, че човешкият ум функционира по различен начин, когато е буден през нощта. След полунощ негативните емоции привличат вниманието ни повече от положителните, опасните идеи стават по-привлекателни, а задръжките изчезват.

Снимка: iStock

Някои изследователи смятат, че циркадният ритъм на човека е силно свързан с тези критични промени във функционирането, както посочват в статия от 2022 г., обобщаваща доказателствата за различното функциониране на мозъчните системи след залез слънце. Тяхната хипотеза, наречена "Умът след полунощ", предполага, че човешкото тяло и ум следват естествен 24-часов цикъл на активност, който влияе на нашите емоции и поведение.

Накратко, в определени часове нашият вид е склонен да чувства и да действа по определен начин. През деня, например, молекулярните нива и мозъчната активност са настроени на будно състояние. Но през нощта обичайното ни поведение е да заспим, пише "Science Alert".

Еволюцията ни е научила

Снимка: iStock

От еволюционна гледна точка това, разбира се, има смисъл. Хората са много по-ефективни в лова и събирането на храна през деня, а нощта е чудесна за почивка, но в миналото хората са били изложени на по-голям риск да станат жертва на лов по това време.

Според изследователите, за да се справят с този повишен риск, вниманието ни към негативните стимули е необичайно засилено през нощта. Докато някога това може би ни е помагало да реагираме на невидими заплахи, тази хиперфокусираност върху негативното може да се отрази на променената система за възнаграждение/мотивация, правейки човек особено склонен към рискови поведения.

Снимка: iStock

Добавете към уравнението и липсата на сън и това състояние на съзнанието става още по-проблематично. "Има милиони хора, които са будни посред нощ, и има доста добри доказателства, че мозъкът им не функционира толкова добре, колкото през деня", казва неврологът Елизабет Клерман от Харвардския университет през 2022 г., когато е публикувано проучването. "Моята молба е да се направят повече проучвания по този въпрос, защото това засяга тяхното здраве и безопасност, както и тези на другите."

Безсънието - рисков фактор за самоубийство

Авторите на хипотезата използват два примера, за да илюстрират тезата си. Първият пример е за хероинов наркоман, който успешно контролира желанията си през деня, но се поддава на тях през нощта. Вторият е за студент, който се бори с безсъние и започва да изпитва чувство на безнадеждност, самота и отчаяние, докато безсънните нощи се натрупват, пише "Science Alert".

Снимка: iStock

И двата сценария може в крайна сметка да се окажат фатални. Самоубийствата и самонараняванията са много чести през нощта. Всъщност, някои проучвания сочат, че рискът от самоубийство между полунощ и 6:00 сутринта е три пъти по-висок в сравнение с всяко друго време на деня.

Проучване от 2020 г. заключава, че нощното безсъние е рисков фактор за самоубийство, "вероятно поради разминаване на циркадните ритми". "Самоубийството, което преди това е било немислимо, се явява като изход от самотата и болката, и преди да се обмислят последствията от самоубийството, човекът е придобил средствата и е готов да действа в момент, когато никой не е буден, за да го спре.", обясняват авторите на хипотезата "Умът след полунощ".

Снимка: iStock

Незаконните или опасни вещества също се приемат повече от хората през нощта. През 2020 г. проучване в център за контролирана употреба на наркотици в Бразилия разкри 4,7 пъти по-голям риск от предозиране с опиоиди през нощта, пише "Science Alert".

Някои от тези поведения могат да се обяснят с недостига на сън или скриването, което предлага тъмнината, но вероятно има и нощни неврологични промени. Изследователи като Клерман и нейните колеги смятат, че трябва да проучим тези фактори по-подробно, за да се уверим, че защитаваме най-уязвимите от нощното безсъние.

Снимка: iStock

Към днешна дата, според авторите, няма проучвания, които да разглеждат как лишаването от сън и циркадният ритъм влияят върху обработката на наградите от човека. Поради това не знаем как работниците на смени, като пилоти или лекари, се справят с необичайния си режим на сън.

За шест часа на ден знаем изненадващо малко за това как работи човешкият мозък. Независимо дали спим, или сме будни, умът след полунощ е загадка.

Проучването е публикувано в "Frontiers in Network Psychology".