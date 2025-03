Кои са най-използваните идиоми на английски?

Идиомът е устойчиво словосъчетание във всеки език, което не може да бъде преведено буквално на друг език и при което замяна на дума със синоним или дори промяна на словореда не се допуска, тъй като се губи значението на идиома. Идиоми има във всички езици и изучаването им е предизвикателство, както и белег за добро владеене на чуждия език.

Идиоми на английски език

Английският е сред най-изучаваните езици у нас, както и в глобален план. Този език е богат на идиоми, като такива се използват не само в жаргона и езика на улицата, както сме свикнали обикновено да виждаме употребени идиомите, но и в публицистиката, художествената литература и дори в корпоративната среда.

В българския език например много от идиомите са характерни за разговорния стил на общуване и се използват в неформална среда – „От трън, та на глог“, „Ни в клин, ни в ръкав“, „От кол и въже“ и много други родни идиоми не намират приложение нито в бизнес средата, нито в медийната лексика, докато много идиоми на английски се използват именно в корпоративната реч.

Идиоми на английски в корпоративната среда

Сред най-честите идиоми на английски, които се използва в бизнес комуникацията са:

Предназначените да подчертаят важността на сходните ценности и разбирания в екипа като двигател на развитието на бизнеса. Когато всички от екипа са на едно мнение по даден въпрос, то те са on the same page, което е сред най-често използваните идиоми на английски в бизнеса.

Raise the bar е друг пример за идиом, използван в бизнес средите, като значението му е насърчаване към фокусиране, за да се подобри продуктивността.

– със значение на нещо, което има малка вероятност да се случи и много малка вероятност за успех. Think outside the box е идиом, който е със значение на нестандартно мислене. Любопитен факт е, че напоследък и у нас се говори за „мислене извън кутията“ – нещо като буквален превод на идиома.

е идиом, който е със значение на нестандартно мислене. Любопитен факт е, че напоследък и у нас се говори за – нещо като буквален превод на идиома. By the book е друг пример за идиом на английски, характерен за бизнес средите. Значението му е да се извърши прецизно работата, като се съблюдават изискванията, правилата, законите и т.н.

Други идиоми на английски

Разбира се, че идиоми на английски език се срещат не само в бизнес средите. Английските идиоми, поговорки и изрази са важна част от ежедневния английски език, като се използват в разговорната реч, в ежедневното общуване, в телевизията, в киното. Владеенето им ще направи речта ви по-естествена, по-богата, по-жива и ще ви представи като човек с по-високо ниво на владеене на езика. Изучаването им е предизвикателство заради големия им брой, но е забавно, важно, има смисъл да се вложат в него време и усилия. А и не е необходимо да бъдат изучени абсолютно всички идиоми на английски език. Достатъчно е да се владеят основните и най-често употребяваните идиоми на английски език, сред които са:

A dime a dozen със значение на „Нещо обичайно“.

със значение на „Нещо обичайно“. Beat around the bush със значение на „Говори много излишни приказки, без да казва точно това, което мисли“.

със значение на „Говори много излишни приказки, без да казва точно това, което мисли“. Better late than never със значение, близко до това на българския идиом „По-добре късно, отколкото никога“.

със значение, близко до това на българския идиом „По-добре късно, отколкото никога“. Bite the bullet – да приключим нещо.

– да приключим нещо. Break a leg – „Успех“.

– „Успех“. Cut somebody some slack – „Не бъди толкова критичен“.

– „Не бъди толкова критичен“. Get out of hand – „Извън контрол“.

– „Извън контрол“. Get your act together – „Работи по-добре или напусни“.

– „Работи по-добре или напусни“. Go back to the drawing board – Да започнеш отначало.

– Да започнеш отначало. Hang in there – „Не се отказвай“.

– „Не се отказвай“. Make a long story short – да разкажеш накратко.

– да разкажеш накратко. Miss the boat – „Твърде късно.“ На български казваме „Изтърва последния влак“.

– „Твърде късно.“ На български казваме „Изтърва последния влак“. No pain, no gain – със значение, че са нужни работа и усилия за постигане на целите.

– със значение, че са нужни работа и усилия за постигане на целите. That's the last straw – губя търпение.

– губя търпение. Under the weather – болен.

– болен. Wrap your head around something – разбирам нещо сложно