Мистериозни "ледени палачинки" и пясъчни шахматни фигури се появиха в езерото Мичиган

Мистериозни ледени образувания, наподобяващи замразени палачинки, са били забелязани в различни части на езерото Мичиган близо до Чикаго. Ледените палачинки могат да се видят на Rainbow Beach на южния бряг на езерото Мичиган, докато районът на Големите езера в САЩ все още е в плен на студено време.

Андреа Вандер Ууд от Националната лаборатория за изследване на околната среда на Големите езера на Националната администрация по океаните и атмосферата (NOAA) казва, че ледът на „палачинки“ е "наистина интересен" природен феномен, защото изисква определена температура, за да се образува. Има поне два основни фактора, които значително допринасят за тези ледени образувания.

