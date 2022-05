Перфектната закуска за стройна фигура и плосък корем

За никого не е тайна, че закуската е най-важното хранене в деня, но разбира се, за да подкрепя доброто ни здраве и стройната фигура, е важно от какво се съдържа.

Според американския специалист Бренда Пералта, човек се нуждае от добра комбинация от протеини и фибри, казват в Eat This, Not That!

Когато имаме желанието да отслабнем, протеинът е едно от най-добрите хранителни вещества, които да включим в диетата си, а фибрите са страхотни помощници при помагането на храносмилателната система и успешно потискат глада, за доста повече време.

Нейният съвет е закуската да е например омлет или бъркани яйца в комбинация със зеленчуци, като най-подходящи са доматите, чушките, спанакът или тиквичките.

Друга подходяща закуска би била такава от плодове или филия пълнозърнест хляб в комбинация с авокадо.