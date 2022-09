Реална ли е сексуалната зависимост или просто извинение за лошо поведение?

СКЪПИ Д-Р. ДЖЕН,

Моят партньор казва, че е пристрастен към секса. Това не е ли просто извинение за лошо поведение? Истинско ли е пристрастяването към секса? Сега, след като знам това за него, какво трябва да знам, ако смятам да остана с него? Да си тръгна ли? Не мога да спра ...

INSTYLE:

Хората, които се борят със сексуална зависимост, или както аз предпочитам да го наричам сексуално натрапчиво поведение, могат да нарушат собствения си морал, да противоречат на ценностите си и да рискуват хората и нещата, които са важни за тях, за да получат сексуалната си корекция. Подобно на други пристрастявания, хората, които страдат от това, имат патологична връзка с избрания от тях наркотик - който, както се досещате, е сексът. Сексът е преживяване, което променя настроението и тези, които са натрапчиви, независимо дали с вещество или поведение, обикновено не са много добри в толерирането на чувствата или регулирането на емоциите.

Те често имат лошо самочувствие. Тяхната неспособност да спрат натрапчивото си поведение в крайна сметка ги кара да се чувстват по-зле спрямо себе си, а срамът и тайната, които носят, създават огромна изолация. Куката за сексуално натрапчивите хора е преживяването на секса, променящо настроението, а не лицето, с което правят секс, което в много случаи може да се разглежда просто като средство за постигане на цел. Значи да. Това е много реално. И това може да бъде огромно препятствие за връзката ви. Означава ли края на брака ви? Ако сте готови да подкрепите партньора си и да се примирите с това как пристрастяването им може да повлияе на сексуалния ви живот, не е нужно.

Как се определя сексуалната зависимост

Въпреки че не е официална диагноза в Диагностичния и статистически наръчник, ръководството, което терапевтите използват, за да оценяват и диагностицират своите пациенти, борбата е реална. Американската асоциация на психолозите отхвърли "сексуалната зависимост", както и предложеното "хиперсексуално разстройство" в най-новата версия на DSM. Редакторите не вярват, че има достатъчно доказателства в подкрепа на хиперсексуалността като пристрастяване. Въпреки това има диагноза, наречена Сексуално разстройство - неуточнено по друг начин, която включва "дистрес относно модел на повтарящи се сексуални връзки, включващи поредица от любовници, които се преживяват от индивида само като неща, които трябва да бъдат използвани", което обхваща подобна основа .

Признаци на сексуална зависимост

Отличителните белези на всяко пристрастяване или натрапчиво поведение са срам, лъжи, отричане и рационализиране. Активно сексуално натрапчивият човек ще излъже, ще рационализира нараняващите действия, които е извършил, или ще отрича сериозното естество на своите действия. Срамът, който изпитват от поведението си и неспособността да спрат, подхранва тази нечестност.

Според Патрик Карнс, д-р, автор на Out of the Shadows: Understanding Sexual Addiction, има цикъл от четири стъпки, през който преминават хората, които се борят с този проблем. Тези стъпки са:

1. Загриженост: По време на този етап натрапчивият човек е обсебен от мисли за секс и търсенето на сексуална стимулация.

2. Ритуализиране: Те създават рутинни процедури, които засилват загрижеността и добавят към вълнението от преживяването.

3. Натрапчиво сексуално поведение: Това е, когато те извършват действителния сексуален акт.

4. Отчаяние: След това се чувстват засрамени, оставени на милостта на натрапчивостта си и безсилни пред неспособността си да спрат.

След като се разиграят, хората със сексуална зависимост обикновено се самоубиват. Често се навлиза в спиралата на отчаянието. Може би сте изпитали това с партньора си - цикъл, който често завършва с усещане за дъно. Срамът и неудобството от поведението, тъй като е сексуално по природа, може да накарат някого да отнеме повече време, за да посегне за помощ. Но след като го направят, има много възможности.

Как се лекува сексуалната зависимост

Най-доброто лечение е комбинация от психотерапия и работа по програма от 12 стъпки. Идеално е да работите с терапевт, който има дълбоко разбиране на проблема. Можете да намерите сертифициран терапевт за сексуална зависимост във вашия район чрез Sex Help. Програми като Анонимни зависимите от секса и Анонимните зависимите от секса и любовта следват модел от 12 стъпки, подобен на Анонимните алкохолици, но вместо това се занимават със сексуалната зависимост. Има дори стационарни програми със специалности в сексуалната зависимост. Има много налични ресурси за тези, които са готови за помощ; като партньор, най-доброто нещо, което можете да направите, е да насочите човека в живота си към тези ресурси.

Ако вашият партньор е пристрастен към секса

Независимо дали разберете, защото, както при вашия партньор, човекът го разкрива или откриете доказателства за сексуален проблем, повечето хора реагират с шок и страх. Трудно е да обхванете главата си около този вид проблем, тъй като той толкова пряко засяга интимния ви живот. Когато не знаете тежестта или колко добре се управлява сексуалната зависимост на даден човек, е трудно да вземете решение дали да поддържате връзка с него или не. Ключово е да знаете какви активни стъпки предприема вашият приятел, за да се справи с проблема. На терапия ли е? Той в програма от 12 стъпки ли е? Има ли поведенчески план, за да избегне действията на out? Как това е повлияло на миналите му връзки? Повечето програми от 12 стъпки препоръчват новите членове да се въздържат изобщо от срещи през първата година - той говорил ли е с вас за оттегляне за известен период от време? Каква е неговата система за подкрепа извън вашата връзка? Той има ли спонсор?

Решението дали ще останете във връзката или не включва оценка на много фактори. От колко време сте заедно, дали имате деца и как се чувствате към връзката като цяло са важни неща. Но също така помислете как тази нова информация ви влияе. Някои други въпроси, които трябва да си зададете, включват: Как поведението му влияе на връзката? Какъв е сексуалният ви живот заедно? Чувствате ли, че можете да му се доверите?

Междувременно бих ви препоръчал да прекарате известно време и в терапия или да разгледате Alanon, която е програма от 12 стъпки за хора, които имат любим човек, който е зависим, алкохолик или е натрапчив в поведението си по някакъв начин. Безплатно е и наистина може да ви помогне да се ориентирате в мътните води на това да имате партньор, който се бори с този вид поведение. Както при толкова много специфични трудности в живота, подкрепата на хора, които могат да се свържат с това, през което преминавате, е от първостепенно значение.

Без желанието да се обърне внимание на основните проблеми и да се създаде добра програма, този вид натрапчив проблем може да продължи да се появява отново. Въпреки това, има много сексуално натрапчиви хора, които се занимават с това в терапията, работят по силна програма от 12 стъпки и продължават да имат здрави, свързани и удовлетворяващи отношения с интимните си партньори. Надявам се при вас да се окаже така.