Странна космата змия е открита в Тайланд (ВИДЕО)

Почти всички змии като влечуги имат люспи, те са студенокръвни и регулират телесната си температура чрез външния свят. Тези люспи улавят влагата в сух климат и намаляват триенето, макар че съществуват няколко вида змии, които са безлюспи. Може ли зелената яростна змия да е една от тях?

Мистериозното същество било открито в провинция Сакон Накхон в Тайланд на 26 февруари 2022 г. Дължината му е около 70 сантиметра и е покрито с нещо, което повече прилича на козина.

