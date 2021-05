Топ български бисери - гарантиран смях

Понякога в ежедневието си срещаме такива брутални изцепки, че ни е трудно да не се засмеем с глас... Днес сме събрали част от точно такива бисери, които ще ви побъркат от смях. Приятно четене!

Не може да влезнете от тук - това е изход! - Като е изход, аз как влезнах?!?! (Диалог в магазин на голяма търговска верига)"Плодове и зеленчукове" - Табела на магазин "Търся жилище в района" - Обява в рейс Продава се дог. Яде всичко. Много обича деца. - ОбяваАз съм голяма ваша феноменка. - Участничка в "Риск печели, риск губи" "ЕЛА СИ ЩЕ КОЛИМ ЧИЧО ТИ" - Автентичен текст от телеграма (правописът - запазен)Продавам старинно бюро за жени с дебели крака и чекмеджета - Обява ...и да знаеш, че ако телефонът не ти звъни, това съм аз, който не ти се обажда!!! - SMS съобщение Труп намери полицай! - Заглавие във вестникАко сте сляп използвайте Брайловите букви. - Надпис на банкомат в САЩ Преди да слезете, моля помолете шофьора да спре! - Надпис в маршруткаА сега песента на Металика "and nothing else matters", или ти повече не си ми майка. - DJ в дискотека Продавам шестмесечен ваксиниран немски овчар - Обява в регионален вестник -How do you do? - All right! Превод: - Как го правиш? - Всичко вдясно. /Субтитри на филм / Построили сте се под формата на буквата...на буквата... Абе нема такава буква, бе! - Военен Ex, ако кракът му беше с 15 см по-дълъг... - Спортен коментатор Надпис на сергия - ПЪПЪШЕ (по-късно поправено на: ПЪПЪШИ) Мръднал съм малко! - надпис на малка бакалия в центъра на Варна Моканина кротко пошибваше говедата… Преразказ по литература .. Bзимате и започвате да лъскате, лъскате,.. докато частиците не се възбудят! Учителка по физика по повод опит с метална тръба. Стига си ми чел библии в час, че после ще ми кажеш, че Земята е създадена от Господ преди 7000 години и ще ти пиша двойка завинаги! - Учител по физика Играчите са доволни от свирката на съдията… Телевизионен коментатор