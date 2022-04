Учените предупреждават за опасните последици от липсата на сън

Липсата на сън увеличава риска от натрупване на мазнини, особено на тези нездравословни мазнини, които виждаме по корема. Това заключение направиха учени от клиниката Майо (САЩ).

Резултатите от тяхното проучване са публикувани в Journal of the American College of Cardiology (JACC ). Експертите отбелязват, че по време на по-дълги часове бодърстване, свързани с липса на сън, хората са склонни да ядат значително повече. В същото време, физическата им активност не се увеличава.

Групата, която участвала в експеримента, се е състояла от 12 здрави хора без затлъстяване. Всеки от тях прекарал по две 21-дневни сесии в стационарни условия. Участниците били разпределени на случаен принцип в контролна група с нормален сън или група с ограничен сън, която спяла в продължение на четири часа. Всяка група имала достъп до свободен избор на храна по време на проучването.

Учените наблюдавали и измервали енергийния прием и разход, телесното тегло и състав, и разпределението на мазнините, включително висцералните мазнини. Това са вид мазнини, които се натрупват в областта на корема и се считат за особено опасни. Те влияят зле на хормоналната функция и функционирането на вътрешните органи, повишават риска от редица заболявания.

„Нашите резултати показват, че краткият сън, дори при млади, здрави и сравнително слаби хора, е свързан с повишен прием на калории, умерено наддаване на тегло и значително увеличение на съхранението на висцерални мазнини“, споделя Виренд Сомърс, доктор по медицина и водещ автор на проучването.

Специалистът обяснява, че е нормално мазнините да се отлагат основно под кожата. Но липсата на сън вероятно ги пренасочва към по-опасните висцерални региони. В този случай, въпреки че по време на възстановителен сън след края на периода на лишаване от сън теглото намалява, висцералната мазнина продължава да се увеличава. Лишената от сън група имала 9% увеличение на общата коремна мазнина и 11% увеличение на абдоминалната висцерална мазнина в сравнение с контролната група, пише EurekAlert.

Учените отбелязват, че са необходими повече изследвания, за да се определи как тези резултати могат да се сравнят с тези при хора с висок риск. Например тези, които вече са с наднормено тегло.

Известно е, че лишаването от сън се отразява негативно на общото благосъстояние. Ако проблемът продължава дълго време, можем да говорим за хронично недоспиване, което се отразява на здравето.