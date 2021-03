За седма година JCI търси най-изявените млади личности на България

Ако познавате млади хора, които смятате, че трябва да бъдат отличени, вече имате възможност да го направите!

„Най-изявените млади личности на България” (The Outstanding Young People of Bulgaria – TOYP Bulgaria) е програма, която цели да даде гласност и видимост на постиженията на млади българи на възраст между 18 и 40 години, които са реализирали изключителни постижения или изпъкват в избрани 10 области на обществения живот. В България програмата се организира от JCI Bulgaria – неправителствена организация, част от международното движение Junior Chamber International (JCI).По правило всеки може да номинира – както себе си, така и свой познат или приятел, или дори непознат, на чийто постижения и успехи се възхищава и вярва, че заслужават признание и по-голяма гласност. Номинираните трябва да са мъже и жени на възраст между 18 и 40 години, които притежават българско гражданство и имат доказани постижения в една от десетте категории: 1) Бизнес, икономика и/или предприемачество2) Политическо, правни и/или държавни въпроси 3) Академични лидерство и/или постижение 4) Културно постижение5) Морално лидерство и/или защита на околната среда 6) Принос към децата, световния мир и/или правата на човека7) Хуманитарно и/или доброволческо лидерство 8) Наука и/или технологично развитие 9) Личностно развитие и/или постижение10) Иновации в медицината Десетте отличени за България се избират от външно жури, съставено от утвърдени професионалисти и общественици, и автоматично получават правото да се състезават за признание на международно ниво – в програмата на JCI "Най-изявените млади личности на света” (The Outstanding Young Persons of the World). Награждаването на избраните за най-изявени млади личности на света ще се проведе по време на Световния конгрес на JCI, който тази година ще се проведе през ноември в Йоханесбург, Южна Африка.Обединяващата тема между всички отличени, на национално или международно ниво, е службата им в полза на човечеството и приносът им към създаването на положителна промяна в обществото.В България проектът води своето начало от 2015 г., когато една от отличените на национално ниво – София Калинова – получава и международно признание като една от най-изявените млади личности на света. През 2017 г. доц. Йорданка Глухчева и през 2019 г. Катерина Ковачева достигат до полуфинал на международно ниво, с което са включени в топ 20 на света за съответната година.Повече подробности за програмата, категориите, изискванията за номинация и критериите за оценка можете да се намерите на официалния сайт на програмата: http://toyp.jci.bg и във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/toypbulgaria/.