Защо мъжете обичат една, а се женят за друга?

Със сигурност сте чували за подобни случаи. След дългогодишна връзка така мечтаният брак остава просто блян. Жената отдавна очаква годежен пръстен, но така и не го получава. Следва раздяла, а мъжът скоро след това открива нова любов и се стига до брак. Жената дълго време се лута в чудене с какво не е заслужила пръстена и защо друга е заела нейното място.

Не се впускайте в главоблъсканица къде сте сбъркали, ако вие самата сте преживели подобна история. Имайте в предвид, че повече от мъжете се водят от абсурдни критерии, когато правят този толкова важен избор в живота си. Тяхното его е на първо място и това трябва да ви отърве от страданието по-бързо. Писателят Джон Молой описва в своята книга Why Men Marry Some Women And Not Others резултатите, до които е стигнал след анкета сред 3500 младоженци. Ето и кои са критериите, които са водещи за мъжете преди да предложат годежен пръстен:

Твърде красива, за да бъде моя съпруга

Всеки мъж мечтае за красива половинка, но тя не трябва да бъде прекалено секси. Анкетата сочи че, само 20% от анкетираните споменават думата „секси“ в идела си за съпруга. Голяма част от тях деликатно споменават, че жената трябва да изглежда добре, така че достойни да ги представя в обществото и сред приятели. Това съвсем не означава, че тя трябва да бъде неземна красавица.

Анкетираните мъже описват желаните от тях черти на характера, но не и физически данни на модел от корица на списание. 30% от тях търсят одобрение от родителите си за бъдеща съпруга. Едва ли някой от тях очакват за снаха красива изкусителка в крехка възраст. Мъжете предпочитат тяхната спътница в живота да бъде лоялна и добра. Това е допълнено от желанието им да има добре поддържан външен вид. В същото време държат жената до тях да бъде поддържана и да изглежда добре. Така че старайте се да бъдете красиви, но не прекалено предизвикателни, защото ще бъдете обект на чести заглеждания от други мъже.

Не ме обича достатъчно

Ако искате да чуете звуците на „Менделсон“ и да облечете бялата рокля, трябва да го покажете ясно пред половинката си. Според проучваният на Джон Молой вероятността да получите е брак е най-голяма в първите 22 месеца от началото на връзката. Ако съжителствате дълго време без брак, вероятността да получите годежен пръстен също е малка.

Не искам домакиня

Според изследванията мъжете не харесват жени, които се отдават изцяло на домакинската работа. Те не търсят прислужница, а уверени жени със самочувствие и кариера.

Някои психолози са на мнение, че мъжете след края на дългогодишна връзка са склонни бързо да предложат пръстен на новата си изгора, за да върнат увереността си и да забравят бързо за провала. Това е просто нов старт в живота и не бива да търсите вината в себе си.