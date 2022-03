Защо в САЩ се карат автоматици, а в Европа - коли с ръчно предаване?

Според CarMax 96 процента от американците карат автоматици. И, не е изненадващо като се има предвид тази статистика, хората просто не купуват автомобили с ръчни трансмисии в Съединените щати. Според Edmunds.com през 2018 г. те съставляват само 2 процента от всички продадени превозни средства.

За автомобилните производители е доста трудно да предложат и двете, същото е и с дилърите. За това за тях ще е много по-лесно, ако светът поеме в една посока по отношение на смяната на скоростите. Сравнете това с Европа, където почти всеки се научава да кара на ръчна. Ето някои от причините за това:

Защо повече американци карат автоматици

Автоматиците са много по-утилитарни автомобили, които отвеждат хората от точка А до точка Б. Като такива, американците са много по-склонни да правят няколко неща наведнъж, когато шофират. Това не е така в останалия свят. Американците ядат, докато шофират и изпълняват много задачи. Европейците не го правят. Въпреки това, трябва да се отбележи, че яденето, докато шофирате, определено е едно от нещата, които правите в колата си, което не трябва.

Европейците също са по-склонни да притежават автомобили от по-висок клас. Никога няма да видите ръчно Porsche Cayenne в Съединените щати. Но ще го забележите в Европа.

Защо европейците харесват ръчните трансмисии

Предпочитанието започва рано. В Европа 15- и 16-годишните се учат да шофират на автомобили със смяна на ръчката. Освен това, шофирането на кола с ръчна скоростна кутия принуждава хората да бъдат по-ангажирани с колата си и това, което се случва около тях.

Те обръщат внимание на пътя много повече, отколкото в Съединените щати.

Това не означава, че европейците не се забавляват на пътя. Германия също е дом на Autobahn, където няма ограничение на скоростта и шофьорите често се движат над 100 мили в час. Европейците също предпочитат автомобили с ръчна скоростна кутия, защото използват по-малко гориво - важно съображение, когато хората в Норвегия плащат средно $7,82 за галон газ, според Sixt.com.

Кой все още кара ръчни коли в Америка?

Повечето производители на автомобили в Съединените щати са спрели да произвеждат автомобили с ръчни трансмисии и цените не изглежда да имат много значение при това решение. Идеята, че колите с ръчна скоростна кутия са по-евтини от автоматичните, не е вярна, според Edmunds.com.

Няколко марки все още ги произвеждат. Спортните автомобили, известни със своите лоялни фенове също все още се произвеждат с ръчна смяна.

Въпреки че броят на хората, управляващи ръчни трансмисии в Съединените щати, намалява, има поддръжници на ентусиазма.

