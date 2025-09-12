Инфлацията в Германия се повишава, а във Франция се забавя

Инфлацията в Германия се е повишила до 2,2 на сто през август тази година на годишна база и с 0,1 на сто спрямо предишния месец юли. Това съобщи днес Федералната статистическа служба "Дестатис", цитирана от Ройтерс, като по този начин се потвърждават предварителните данни. Както през юли, така и през юни 2025 г. инфлацията във федералната република бе 2,0 на сто.

Повишаването на цените на хранителните продукти се ускори през август, а понижението на цените на енергоносителите допринесе в по-малка степен за забавянето на инфлацията, отколкото през предходните месеци, поясняват от статистическата служба.

Още: Реалните заплати в Германия растат за девет поредни тримесечия

Инфлацията във Франция

В другата голяма икономика от еврозоната - Франция инфлацията се е забавила незначително до 0,9 на сто през август на годишна основа, сочат най-новите данни на Националния статистически институт ИНСЕЕ, цитиран от "Уест Франс" и БТА. На месечна основа потребителските цени във Франция са се ускорили до 0,4 на сто след 0,2 на сто през юли.

Това увеличение се дължи основно на ръста на цените на промишлените стоки (+1,3 на сто след -2,4 на сто през юли), на облеклото и обувките (+5,6 на сто след -9,3 на сто) поради края на летните разпродажби“, отбелязва статистическият институт.

Още: Има ли опасност от финансова криза във Франция?