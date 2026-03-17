Има ли преговори между САЩ и Иран? (ВИДЕО)

17 март 2026, 0:55 часа 421 прочитания 0 коментара
Президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран „разговаря с нашия народ“ и иска да сключи сделка, след като се появи информация, че наскоро е бил възстановен директен комуникационен канал между САЩ и Техеран. Axios съобщи, че през последните дни е възобновен канал за директна комуникация между американския пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи, тъй като конфликтът между САЩ и Иран продължава.

Малко по-късно министърът на външните работи на Иран Абас Араги категорично отрече това. "Последният ми контакт с г-н Уиткоф беше преди решението на неговия работодател да убие дипломатията с поредната незаконна военна атака срещу Иран. Всяко друго твърдение изглежда е насочено единствено към заблуда на търговците на петрол и обществеността", написа той на профила си във X.

Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп война Иран Стив Уиткоф Абас Арагчи
