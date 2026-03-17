Има ли преговори между САЩ и Иран? (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран „разговаря с нашия народ“ и иска да сключи сделка, след като се появи информация, че наскоро е бил възстановен директен комуникационен канал между САЩ и Техеран. Axios съобщи, че през последните дни е възобновен канал за директна комуникация между американския пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи, тъй като конфликтът между САЩ и Иран продължава.
They want to make a deal.
Малко по-късно министърът на външните работи на Иран Абас Араги категорично отрече това. "Последният ми контакт с г-н Уиткоф беше преди решението на неговия работодател да убие дипломатията с поредната незаконна военна атака срещу Иран. Всяко друго твърдение изглежда е насочено единствено към заблуда на търговците на петрол и обществеността", написа той на профила си във X.
When the U.S. Secretary of War declares “no quarter”, he doesn't project strength. He conveys moral bankruptcy and ignorance about law of armed conflict.
