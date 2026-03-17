"Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)

17 март 2026, 1:30 часа 596 прочитания 0 коментара
"Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че войната с Иран скоро ще приключи, твърдейки, че военните действия са необходими, за да се предотврати получаването на ядрени оръжия от Техеран, и предупреди, че икономическите последици ще бъдат много по-лоши, ако на Иран бъде позволено да извърши ядрени удари. Старшият кореспондент на Fox News от Белия дом Питър Дуси попита Тръмп за минали изявления, че иранският флот е бил „напълно унищожен“ и дали САЩ могат да приключат войната тази седмица. „Да, разбира се“, каза Тръмп, преди Дуси да попита дали това ще се случи. „Ами, не мисля, но ще бъде скоро. Няма да е дълго“, каза Тръмп. „Ще имаме много по-безопасен свят. Бях длъжен да направя това. Не исках, но трябваше“, обясни той.

Тръмп отново обяви, че Иран е бил на път да разработи ядрено оръжие. „Ако вярвате, че Иран трябва да има ядрено оръжие, тогава нещо не е наред с вас, защото те биха го използвали. Единственият въпрос е дали биха го използвали в рамките на час след като го получат или в рамките на ден. Те биха взривили целия Близък изток, не само Израел“, заяви той.

„Всички тези ракети, които бяха изстреляни срещу техните съседи, бяха подготвени отдавна, иначе нямаше как да ги използват толкова бързо. Ако не бяхме направили това, щеще да има ядрена война, която щеше да прерасне в Трета световна война“, заяви още той.

„Когато чух, че изпращат ракети към ОАЕ си казах: „Това е странно, нали? ОАЕ са като банкера на Иран.“ Те са по-скоро банкера. Катар, техните съседи – те си разбираха добре. След това изведнъж Саудитска Арабия, Кувейт – Кувейт бива удрян. Бахрейн бива удрян. Всички тези страни биват удряни. Никой експерт не би предсказал, че това ще се случи. Тук не става въпрос за това дали трябваше да знаем. Дори да бяхме знаели, все пак трябва да направим онова, което трябва да направим“, обясни още той.

Според Тръмп, Иран вече е с почти напълно изчерпани способности да изстрелва ракети. „Може би по една-две на вечер. По наши данни, запасите им са унищожени до около 8 на сто“, обясни той.

„Хората не разбират, че това е голяма партия шах на много високо ниво. Това е възможност на много високо ниво — най-високото — и аз се занимавам с много умни играчи. Това са умни хора. Не биха стигнали там по друг начин. Когато се занимаваш с някои от тези хора, знаеш с кого имаш работа. Интелект на високо ниво, много високо IQ“, обясни той ситуацията около Близкия изток.

„Имахме най-високия фондов пазар в историята. Имахме ниски цени на бензина. Всичко беше наред“, продължи той. „Хората ще повишат цената на петрола. Но това е много малко нещо в сравнение с това да им позволите... искате да видите как фондовият пазар пада, започнете да им позволявате да ви ударят с ядрени оръжия“, каза още той.

„Не можем да сме сигурни, че иранците не са пуснали няколко мини в Ормузкия проток. Когато големите супертанкери влизат в пролива, собствениците им може да кажат: „Позволете ми да изчакам малко.“ Тези кораби са много скъпи — могат да струват до 2 милиарда долара — така че те не искат да поемат риск. Те трябва да знаят, че е безопасно, за да не трябва да казват: „Дори не знаем дали са поставили мини.“ Но дори мисълта, че може да са го направили, е достатъчна, за да спре хората да се движат“, отговори Тръмп на въпрос защо веднага не отвори протока и не позволи преминаването на танкерите.

Американският президент не пропусна да се оплаче от страните, които за момента отказват да се включат в операциите срещу Иран. Той отново припомни, че САЩ са помагали на всички свои съюзници. „Имаме 45 000 войници в Япония, 45 000 в Южна Корея и 50 000 в Германия. Ние защитаваме всички тези страни, а после като ги попитаме: „Имате ли миночистачи?“ Те казват: „Бихме желали да не се замесваме?“, обясни той. "Аз казах: „От 40 години ви защитаваме, а вие не искате да се замесите в нещо много дребно?“ Ще бъдат изстреляни много малко изстрели, защото не им остават много изстрели", обясни още Тръмп.

„Видях кадри на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в пламъци. Позвъних на генерала и попитах: „Генерале, „Ейбрахам линкълн ли гори?“ „Не, той не гори. Никога не е бил изстрелян дори един куршум към него“, отговори ми той. Тръмп обясни, че е виждал подобни фалшиви видеа, сътворени от изкуствен интелект, в които са показвани огромни разрушения в Тел Авив, Катар и Саудитска Арабия.

Тръмп не пропусна да отправи закачка и към френския президент Еманюел Макрон. Помолен да оцени поведението му по време на кризата с Иран той отговори: „По скалата от 0 до 10, той е 8. Не е перфектен, но това е Франция — не може да очакваме да са перфектни“, каза той.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ядрено оръжие иранска ядрена програма Еманюел Макрон война Израел война Иран
