"Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че войната с Иран скоро ще приключи, твърдейки, че военните действия са необходими, за да се предотврати получаването на ядрени оръжия от Техеран, и предупреди, че икономическите последици ще бъдат много по-лоши, ако на Иран бъде позволено да извърши ядрени удари. Старшият кореспондент на Fox News от Белия дом Питър Дуси попита Тръмп за минали изявления, че иранският флот е бил „напълно унищожен“ и дали САЩ могат да приключат войната тази седмица. „Да, разбира се“, каза Тръмп, преди Дуси да попита дали това ще се случи. „Ами, не мисля, но ще бъде скоро. Няма да е дълго“, каза Тръмп. „Ще имаме много по-безопасен свят. Бях длъжен да направя това. Не исках, но трябваше“, обясни той.
Trump: Yeah, sure. I don’t think so, but it’ll be soon. It won’t be long. And we’re going to have a much safer world when it’s wrapped up.
It'll be wrapped up soon.
Тръмп отново обяви, че Иран е бил на път да разработи ядрено оръжие. „Ако вярвате, че Иран трябва да има ядрено оръжие, тогава нещо не е наред с вас, защото те биха го използвали. Единственият въпрос е дали биха го използвали в рамките на час след като го получат или в рамките на ден. Те биха взривили целия Близък изток, не само Израел“, заяви той.
If you believe that Iran should have a nuclear weapon, then something is wrong with you, because they would use it.
The only question is whether they would use it within an hour of getting it or within a day. They would blow up the entire Middle East, not just… pic.twitter.com/1sskoipD9s
„Всички тези ракети, които бяха изстреляни срещу техните съседи, бяха подготвени отдавна, иначе нямаше как да ги използват толкова бързо. Ако не бяхме направили това, щеще да има ядрена война, която щеше да прерасне в Трета световна война“, заяви още той.
All of those missiles that were launched against their neighbors were set long ago, long before they expected to use them so quickly.
Had we not done this, you would have had a nuclear war that would have evolved into WW3.
„Когато чух, че изпращат ракети към ОАЕ си казах: „Това е странно, нали? ОАЕ са като банкера на Иран.“ Те са по-скоро банкера. Катар, техните съседи – те си разбираха добре. След това изведнъж Саудитска Арабия, Кувейт – Кувейт бива удрян. Бахрейн бива удрян. Всички тези страни биват удряни. Никой експерт не би предсказал, че това ще се случи. Тук не става въпрос за това дали трябваше да знаем. Дори да бяхме знаели, все пак трябва да направим онова, което трябва да направим“, обясни още той.
I heard they were sending missiles to the UAE. I said, “That’s strange, you know? The UAE is like the banker for Iran.” They’re sort of the banker. Qatar, their neighbors — they got along okay.
Then suddenly Saudi Arabia, Kuwait — Kuwait is getting hit. Bahrain
Според Тръмп, Иран вече е с почти напълно изчерпани способности да изстрелва ракети. „Може би по една-две на вечер. По наши данни, запасите им са унищожени до около 8 на сто“, обясни той.
They are sending out 2–3 missiles. They still got some — they might have 8% left.
„Хората не разбират, че това е голяма партия шах на много високо ниво. Това е възможност на много високо ниво — най-високото — и аз се занимавам с много умни играчи. Това са умни хора. Не биха стигнали там по друг начин. Когато се занимаваш с някои от тези хора, знаеш с кого имаш работа. Интелект на високо ниво, много високо IQ“, обясни той ситуацията около Близкия изток.
It’s a big chess game at a very high level.
It’s a very high-level chance — the highest — and I’m dealing with very smart players. These are smart people. They don’t get there otherwise.
When you deal with some of these people, you know who you're dealing with.
„Имахме най-високия фондов пазар в историята. Имахме ниски цени на бензина. Всичко беше наред“, продължи той. „Хората ще повишат цената на петрола. Но това е много малко нещо в сравнение с това да им позволите... искате да видите как фондовият пазар пада, започнете да им позволявате да ви ударят с ядрени оръжия“, каза още той.
When this is over, oil prices are going to go down very, very rapidly.
So is inflation. So is everything else.
„Не можем да сме сигурни, че иранците не са пуснали няколко мини в Ормузкия проток. Когато големите супертанкери влизат в пролива, собствениците им може да кажат: „Позволете ми да изчакам малко.“ Тези кораби са много скъпи — могат да струват до 2 милиарда долара — така че те не искат да поемат риск. Те трябва да знаят, че е безопасно, за да не трябва да казват: „Дори не знаем дали са поставили мини.“ Но дори мисълта, че може да са го направили, е достатъчна, за да спре хората да се движат“, отговори Тръмп на въпрос защо веднага не отвори протока и не позволи преминаването на танкерите.
Trump: Well, we could, but it takes two to tango.
When the big supertankers come in, the ship owners may say, "Let
Американският президент не пропусна да се оплаче от страните, които за момента отказват да се включат в операциите срещу Иран. Той отново припомни, че САЩ са помагали на всички свои съюзници. „Имаме 45 000 войници в Япония, 45 000 в Южна Корея и 50 000 в Германия. Ние защитаваме всички тези страни, а после като ги попитаме: „Имате ли миночистачи?“ Те казват: „Бихме желали да не се замесваме?“, обясни той. "Аз казах: „От 40 години ви защитаваме, а вие не искате да се замесите в нещо много дребно?“ Ще бъдат изстреляни много малко изстрели, защото не им остават много изстрели", обясни още Тръмп.
Numerous countries have told me they're on the way.
“We'd rather not get involved, sir.” I said, “For 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something very minor?”
Very few shots are going to be taken because they
„Видях кадри на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в пламъци. Позвъних на генерала и попитах: „Генерале, „Ейбрахам линкълн ли гори?“ „Не, той не гори. Никога не е бил изстрелян дори един куршум към него“, отговори ми той. Тръмп обясни, че е виждал подобни фалшиви видеа, сътворени от изкуствен интелект, в които са показвани огромни разрушения в Тел Авив, Катар и Саудитска Арабия.
I saw Abraham Lincoln on fire. I called the general. I said, "General, is Abraham Lincoln burning down?"
"No, it is not burning down. Not a bullet was ever fired at it."
Тръмп не пропусна да отправи закачка и към френския президент Еманюел Макрон. Помолен да оцени поведението му по време на кризата с Иран той отговори: „По скалата от 0 до 10, той е 8. Не е перфектен, но това е Франция — не може да очакваме да са перфектни“, каза той.
On a scale of 0 to 10, he has been an 8.
Not perfect, but it's France — we don't expect perfect.