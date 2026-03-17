Педро Санчес към Тръмп: Истинските съюзници са като истинските приятели, дори в САЩ няма консенсус за войната в Иран (ВИДЕО)

Испанският премиер Педро Санчес защити решението си да откаже помощ на САЩ във войната им срещу Иран. „Истината е, че няма дори обща позиция в американската политика или в американското общество. Това е едностранна война, която е започната от две държави, от две правителства, без да се консултират или координират с техните съюзници“, заяви той в пространно интервю.
There is actually no common position even in U.S. politics or within U.S. society.
This is a unilateral war that has been started by two nations, by two governments, without consulting or coordinating with their allies.
„Истинските съюзници са като истинските приятели. Те си казват истината, без значение каква е тя. И когато става дума за нашите отношения със Съединените американски щати, говоря за целия Европейски съюз, ние искаме да запазим тази трансатлантическа връзка. Но ако навлезем в детайлите, това, което виждаме, е, че имаме открита търговска война, която беше започната едностранно от администрацията на САЩ. Съществува и въпросителен по отношение на уважението към нашата териториална цялост — имам предвид въпроса с Гренландия и проблемите с общата европейска сигурност“, категоричен бе Санчес.
Real allies are like real friends. They tell each other the truth no matter what.
And when it comes to our relationship with the United States, the whole European Union wants to keep that transatlantic bond.
But if you go into the details, what you…
„Има много импулсивност, когато става дума за тези 5% от БВП за отбрана. Една година може да са 5%, друга година 2%, друга година 7%. Наистина важният въпрос е какви способности всъщност са необходими на съюзниците в НАТО“, обясни още Педро Санчес. Припомняме, че той категорично се противопостави на призива на Доналд Тръмп Испания да отделя по 5 на сто от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Отказът му доведе до остри заплахи от страна на американския президент да наложи тежки мита на Мадрид.
There is a lot of arbitrariness when it comes to this 5% of GDP.
One year it could be 5%, another year 2%, another year 7%.
The real question is what capabilities NATO allies actually need.
Според него, много експерти са окачествили действията на Израел в Ивицата Газа като „геноцид“. Санчес припомни, че и Испания стана жертва на тежък терористичен акт по време на войната в Ирак, визирайки тежкия атентат на гара Аточа в Мадрид през март 2003-та година. Тогава при взрив във влак загинаха 202 души, като сред жертвите имаше и четирима българи.
„Израелците са също жертви на тероризма. Но те не предприемат подходящите мерки за борба с тероризма. Смятам, че това е истинският проблем. Естествено, въпросът с тероризма има отношение към сигурността. Но въпросът има и идеологическо измерение: „Как да се борим с тероризма вътре в обществото. Ако днес се запитате дали „Хамас“ е по-силен или по-слаб след 3 години война, аз лично мисля, че е по-силен“, обясни още Педро Санчес.
Israelis are victims of terrorism.
But they are not taking the correct response to fight against terrorism.
„Ако става въпрос за моята позиция, аз смятам, че днес Израел е по-изолиран на международно ниво, отколкото преди войната. И защо е така? Защото Нетаняху взе много грешно решение, когато става въпрос за отговора на терористичното нападение на „Хамас“, което, между другото, ние разбира се осъдихме от първия ден“, обясни още испанският премиер.
Israel today is more isolated internationally than before the war.
And why is that? Because Netanyahu took a very wrong decision when it comes to respond to this Hamas terrorist attack, which by the way we of course condemned since day one.