НА ЖИВО: Иран заплаши Румъния да не позволява на САЩ да използват базите й

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и юридически, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Техеран. Това съобщи телевизия "Диджи24" като се позовава на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от базираното в Лондон издание "Иран Интернешънъл".